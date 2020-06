Antivirus gratuit : quel est le meilleur pour protéger son PC ?

Pour cette mise à jour intégrant les résultats les plus récents publiés par SE Labs, AV-TEST et AV-Comparatives, le classement évolue légèrement, Bitdefender Antivirus Free Edition reprenant la deuxième place qu’il avait perdue il y a quelques mois. Le meilleur antivirus gratuit de notre panel reste toutefois encore et toujours Kaspersky Security Cloud Free, tandis qu’Avast et AVG restent dans le groupe de tête.

Si vous utilisez un PC sous Windows, vous savez certainement qu’un solide antivirus est indispensable pour vous prémunir des attaques de programmes malveillants. L’antivirus assure le bon fonctionnement de votre ordinateur au quotidien et protège votre identité en ligne, ainsi que vos informations personnelles.

En termes d’antivirus, il existe deux catégories : les logiciels gratuits et les suites de sécurité payantes. Ces dernières offrent de nombreuses fonctionnalités pour protéger en ligne vos enfants et pour gérer la sécurité sur tous vos appareils mobiles. Elles vous permettent aussi de surveiller le pare-feu de votre ordinateur, les mises à jour logicielles et proposent bien d’autres fonctionnalités, comme des outils d’optimisation et de nettoyage du PC.

Comment bien choisir son antivirus

Mais si vous ne voulez ou ne pouvez payer une suite de sécurité complète, vous pouvez aussi faire appel à un antivirus gratuit. D’autant que vous n’avez pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités offertes par une suite de sécurité, dès lors que certaines d’entre elles sont disponibles gratuitement au sein de logiciels tiers.

Si vous êtes dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Nous avons classé les meilleurs antivirus gratuits en fonction de leur protection contre les logiciels malveillants, de leur impact sur le système, de leur facilité d’utilisation et de leurs fonctionnalités supplémentaires.

Quel antivirus gratuit est le meilleur d’entre tous ?

Parmi les différents antivirus gratuits de notre comparatif, Kaspersky Security Cloud Free obtient la meilleure place, passant devant AVG Free Antivirus. Ces logiciels offrent une excellente protection contre les logiciels malveillants sans trop ralentir votre système.

Vous pouvez aussi vous en remettre uniquement à la solution livrée par défaut dans Windows 10. Baptisé Windows Defender, cet antivirus doublé d’un pare-feu fonctionne à merveille, pour peu que vous ne passez pas votre temps à surfer sur des sites truffés de malwares et à ouvrir tous les spams qu’on vous envoie. Cette suite de sécurité sait se faire oublier et offre un excellent niveau de protection.

Les meilleurs antivirus gratuits : Kaspersky, Bitdefender, Avast et AVG

9/10 Kaspersky Security Cloud Free Gratuit – 0€ On aime Excellente protection contre tout type de malware

Impact modéré sur les performances

Scan rapide On n’aime pas Manque de fonctionnalités

Kaspersky Lab reste assez discret sur son antivirus gratuit Security Cloud Free, préférant certainement se focaliser sur ses solutions payantes telle que Total Security 2020. Mais ne vous y trompez pas : il s’agit actuellement du meilleur antivirus gratuit. Il profite d’une interface assez simple, mais compréhensible. Si son impact sur les performances de la machine est relativement léger, il dispose d’un système de protection quasi infaillible.

8/10 Bitdefender Antivirus Free Edition Bitdefender Gratuit – 0€ On aime Protection optimale contre les logiciels malveillants

Très simple à utiliser

Faible impact sur les performances On n’aime pas Pas d'option de customisation

Pas de scan rapide ni de planification

Bitdefender Antivirus Free est assez rudimentaire, mais sa protection contre les logiciels malveillants est plutôt bonne. Seul petit défaut : l’antivirus est un peu plus exposé aux faux positifs que ne l’est Kaspersky. Son impact sur le système est cependant plus léger que celui de son principal concurrent. En revanche, il offre moins d’options : vous ne pouvez même pas planifier une analyse. Parfait pour celles et ceux qui souhaitent une solution qui sait se faire oubliée, pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

7,5/10 Avast Antivirus Gratuit Gratuit – 0€ On aime Blindé de fonctionnalités supplémentaires

Hautement personnalisable

Client VPN On n’aime pas Protection contre les programmes malveillants pas toujours au top

Lourd impact sur les performances de la machine

Quelques problèmes de confidentialité possibles

La protection contre les malwares d’Avast Antivirus Gratuit (ou Avast Free Antivirus en version originale) n’est pas l’un de ses principaux atouts. Avast offre le meilleur assortiment de bonus pour un antivirus gratuit, comme un gestionnaire de mots de passe, un navigateur renforcé et un scanner de réseau. Le programme est également personnalisable et propose un accès limité au service VPN d’Avast. Néanmoins, la protection entraîne une charge système assez lourde.

7,5/10 AVG AntiVirus Free Gratuit – 0€ On aime Faible impact sur les performances

Personnalisable

Suppression définitive de fichiers On n’aime pas Peu de fonctionnalités supplémentaires

Problèmes de confidentialité possibles

AVG partage le moteur de détection d’Avast, tout en ayant un impact beaucoup plus léger sur les performances du système. Cependant, AVG AntiVirus Free comporte bien moins de fonctionnalités supplémentaires et réellement utiles. La bonne nouvelle, c’est que le large éventail d’options de personnalisation d’AVG et son destructeur de fichiers sont toujours disponibles.

Les antivirus gratuits alternatifs : Avira, Windows Defender, Panda

7/10 Avira Free Antivirus Gratuit – 0€ On aime Hautement personnalisable

Beaucoup d'add-on

Gestionnaire de pare-feu On n’aime pas La plupart des fonctionnalités supplémentaires sont des versions d'évaluation

Impact sur les performances

Avira Free Antivirus était la meilleure option antivirus gratuite il y a quelques années à peine. Mais c’était avant que Bitdefender et Kaspersky ne viennent lui ravir le titre, et qu’Avast et AVG améliorent leurs performances. La protection contre les malwares d’Avira se situe maintenant au centre du peloton, mais certainement pas en tête. Ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires ne sont pour la plupart que des amuse-bouches de services payants, et son impact sur les performances du système est étonnement lourd. Fort heureusement, son large éventail d’options de personnalisation joue encore en sa faveur.

6/10 Microsoft Windows Defender Gratuit – 0€ On aime Directement intégré à Windows

Faible impact sur les performances

Bonne protection On n’aime pas Brut de décoffrage

L’antivirus intégré à Windows joue depuis quelques années dans la cour des grands. Windows Defender ne surpasse pas pour autant Bitdefender ou Kaspersky en matière de protection contre les malwares. Il se démarque des autres antivirus gratuits en offrant un impact limité sur les performances du système et un nombre surprenant de fonctionnalités supplémentaires, notamment des contrôles parentaux et une protection pour tous les navigateurs. Si cela n’a pas toujours été le cas, nous pouvons recommander l’utilisation de Windows Defender en tant que solution principale d’antivirus.

Panda Antivirus Gratuit Gratuit – 0€ On aime Hyper personnalisable

Impact modéré sur les performances

Client VPN On n’aime pas Protection contre les malwares

Pas de désinscription à la collecte de données

Panda ne participe pas à tous les tests de laboratoire dont nous utilisons les résultats. Sa protection contre les malwares est donc un peu une énigme, et nous ne pouvons donc pas lui attribuer de note. Nous avons apprécié cependant le haut degré d’options de personnalisation de Panda Antivirus Gratuit, ainsi que son interface des plus réussies. En revanche, nous n’avons pas aimé les pubs constantes pour d’autres produits Panda, les tentatives de détournement du navigateur Web et le fait que, contrairement à toutes les autres solutions, Panda collectera automatiquement les données système, sans vous en laisser le choix.

Comment avons-nous testé ces antivirus gratuits ?

Pour évaluer l’installation, la facilité d’utilisation, l’impact sur l’environnement et les performances, nous nous sommes basés sur les données de trois laboratoires d’évaluation : AV-TEST en Allemagne, AV-Comparatives en Autriche et SE Labs en Angleterre. Chaque laboratoire teste régulièrement les principaux produits antivirus pour leur capacité à détecter les logiciels malveillants «zero-day» et autres menaces.