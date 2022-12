WhatsApp pique une fonctionnalité de Snapchat

Une nouvelle manière d’envoyer des messages éphémères sur WhatsApp © Unsplash

Depuis 2020, il est possible d’envoyer des messages éphémères sur WhatsApp qui s’auto-détruisent au bout de sept jours. Entre-temps, l’application de Meta a déployé deux nouveaux délais de disparition : 24 heures et 90 jours. Cette option de suppression automatique vise à offrir plus de confidentialité aux utilisateurs. Mais son objectif est loin d’être rempli selon plusieurs usagers qui pointent notamment des délais trop longs.

WhatsApp prévoit ainsi d’aller plus loin en proposant une nouvelle fonctionnalité encore plus définitive. Comme le révèle WABetaInfo, l’application développe actuellement une option qui permettra aux utilisateurs d’envoyer un message textuel consultable selon une fois par le correspondant.

À lire > WhatsApp : cette astuce vous permet de lire les messages supprimés

WhatApp : des messages qui s’auto-détruiront après avoir été ouverts

Une fois ouvert, le message sera supprimé dans la foulée. Il ne pourra ni être copié, ni enregistré, ni transféré. Et il est probable qu’il soit impossible de prendre une capture d’écran. Évidemment, cette fonctionnalité n’est pas infaillible puisqu’il sera toujours possible de prendre une photo de la conversation avec un autre smartphone ou un appareil photo.

L’option est bien connue des utilisateurs de Snapchat où il est possible de faire disparaître les messages dès que le destinataire les lit et ferme le chat. Le développement de la nouvelle fonctionnalité a été découvert dans la version bêta de WhatsApp (v2.22.25.20 pour Android). Dans une capture d’écran, on peut notamment constater que la fonction d’affichage unique est symbolisé par un verrou sur le bouton d’envoi.

Les messages à vue unique seront intégrées sur la version stable de l’application dans les mois à venir. Aux dernières nouvelles, WhatsApp s’est agrémenté d’une fonction permettant de s’envoyer des messages à soi-même.