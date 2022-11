WhatsApp : une nouvelle fonction vous permet de vous envoyer des messages à vous-même

Une nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur WhatsApp. Intitulée « Message Yourself », celle-ci permet de lancer une conversation avec vous-même. Un bon moyen de centraliser vos notes écrites et multimédia au même endroit.

Le nouvel outil de WhatsApp © Meta

2022 a été riche en changements du côté de WhatsApp. Dernièrement, l’application de messagerie a intégré le mode compagnon qui permet d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils différents. Une autre fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les utilisateurs va bientôt faire son apparition. Nommée Message Yourself, celle-ci « vous permet de créer une conversation avec vous-même », tease Meta France.

Le déploiement de cette nouvelle option est en cours dans le monde entier. La fonctionnalité sera disponible chez tous les utilisateurs au cours des prochaines semaines. Pour en profiter, c’est simple comme bonjour. Il suffit d’ouvrir l’application et d’écrire un nouveau message. Vous pourrez alors sélectionner votre propre contact qui apparaîtra en haut de la liste. Et vous n’aurez plus qu’à alimenter votre conversation introspective.

Un pense-bête sur WhatsApp

Concrètement, cette nouvelle option permet de centraliser au même endroit une myriade d’informations pratiques. Un bloc-notes qui devrait séduire les utilisateurs frénétiques de l’application. Restaurants à tester, listes de courses, ébauches de messages, vidéos à regarder plus tard, liens à mémoriser, notes vocales, paroles du rap que vous êtes en train d’écrire… Tout sera accessible en un clin d’œil dans votre fenêtre personnelle. Vous aurez même la possibilité d’épingler un message important tout en haut.

Cette fonctionnalité est loin d’être une innovation propre à WhatsApp. On la trouve déjà du côté de Signal où vous pouvez envoyer un message à vous-même en sélection le contact « Note à mon intention ». Telegram a aussi un outil similaire intitulé Saved Messages, accessible depuis le menu.

Parmi les autres nouveautés phares déployées récemment, WhatsApp a notamment cherché à améliorer la discrétion de ses usagers. En l’occurrence, le statut en ligne peut désormais être invisibilisé. Par ailleurs, il est aussi possible de quitter les conversations WhatsApp de groupe en toute discrétion.