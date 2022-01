WhatsApp va faire le plein de nouvelles fonctionnalités, on fait le point

WhatsApp – Crédit : Webster2703 / Pixabay

Régulièrement, l’application de Meta (Facebook) fait peau neuve. L’été dernier, les messages éphémères ont notamment fait leur apparition sur WhatsApp. Avant cela, une mise à jour avait permis aux utilisateurs pressés d’accélérer les messages vocaux. Et alors que 2022 vient tout juste de démarrer, nos confrères du site WABetaInfo viennent de dévoiler plusieurs nouveautés qui devraient débarquer prochainement.

Comme à l’accoutumée, le site a farfouillé les versions bêta de l’application pour y déceler des innovations potentielles. Et c’est dans une mise à jour iOS (2.22.1.1.) destinée aux bêta-testeurs que la fonctionnalité “Communauté” a commencé à livrer ses secrets. Dans le détail, il s’agira bien d’un espace privé où le chiffrement de bout en bout sera toujours de mise.

WhatsApp : à quoi ressembleront les communautés ?

Après avoir indiqué un nom et une description, l’utilisateur pourra choisir d’associer jusqu’à 10 groupes au sein même de cette communauté. Les administrateurs de chaque groupe pourront également y intégrer d’autres groupes. Dans la pratique, cela pourrait s’avérer très utile pour les professionnels souhaitant réunir leurs différents collaborateurs sous la même bannière. D’autant qu’il sera possible d’envoyer un message en une fois (via un bouton « Annonces ») à tous les sous-groupes (ou seulement à certains) appartenant à la communauté.

Parallèlement à cette fonctionnalité communautaire, WABetaInfo a décelé qu’il sera à l’avenir possible de sélectionner précisément les destinataires avant d’envoyer des contenus multimédia à vos contacts et groupes. Et ce n’est pas tout. Une nouvelle section intitulée « Entreprises à proximité » vous permettra d’effectuer des recherches sur les entreprises situées aux alentours à l’instar des restaurants, des supermarchés ou encore des magasins de vêtements. On ne sait toutefois pas encore s’il sera possible de faire ses emplettes directement sur l’application.

Du reste, WABetaInfo a mis au point un concept implémentant une fonctionnalité capable de masquer le statut en ligne. Un moyen d’utiliser l’application incognito. Si cette fonctionnalité est attendue de pied ferme par les utilisateurs, elle est encore loin d’être dans les cartons de Meta. Mais comme l’indiquent nos confrères, les concepts permettent de donner des idées aux développeurs. Ces derniers pourraient ainsi s’y atteler à l’avenir, qui sait ? En attendant, voici la méthode pour lire un message Whatsapp sans être vu.

Source : WABetaInfo