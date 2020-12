WhatsApp : vous pouvez désormais utiliser des fonds d’écran personnalisés pour chacune de vos conversations

WhatsApp a annoncé aujourd’hui quelques mises à jour esthétiques de son application. Il sera par exemple possible d’attribuer différentes images pour personnaliser l’arrière-plan de vos chats individuels, pour donner un peu plus de style à vos conversations entre amis.

La mise à jour comprend également un nouveau pack d’autocollants animés, mais aussi une fonction de recherche pour trouver rapidement l’autocollant que vous souhaitez envoyer.

WhatsApp fonds d’écran – Crédit : WhatsApp / YouTube

WhatsApp met régulièrement à jour son application pour apporter des fonctionnalités utiles à ses utilisateurs. L’application de messagerie avait par exemple introduit les messages éphémères, qui disparaissent au bout de 7 jours, ou encore un nouvel outil de gestion du stockage pour libérer plus facilement de l’espace. Vous pouvez même désormais mettre en sourdine les groupes un peu trop actifs.

WhatsApp vous permet de changer l’arrière-plan des conversations individuelles

Les utilisateurs peuvent déjà définir des fonds d’écran personnalisés pour les chats de WhatsApp, mais le même fond d’écran est affiché dans tous les chats de l’application. Cela change avec la dernière mise à jour de WhatsApp, qui ajoute des fonds d’écran personnalisés pour les conversations individuelles.

Cette fonctionnalité facilite encore plus l’identification de vos interlocuteurs et rend l’expérience dans l’application plus personnelle et personnalisable. En effet, outre les préférences esthétiques, cela peut être utile comme moyen rapide de s’assurer que vous n’envoyez pas un message à la mauvaise personne. Vous aurez accès à une collection de nouveaux fonds d’écran du monde entier, ainsi qu’à des collections de fonds d’écran classés suivant les thèmes « clair » et « sombre ».

Si vous aimez les autocollants, WhatsApp les a également rendus plus faciles à trouver en vous permettant de faire une recherche par texte ou par émoji, ou de naviguer par catégorie. Elle encourage les créateurs d’autocollants à faciliter ce processus en les balisant avec des émojis et du texte. L’application a également introduit une version animée de son populaire pack d’autocollants « Together at Home » (ensemble à la maison) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

WhatsApp est en train de déployer la mise à jour à tous les utilisateurs iOS et Android, il faudra donc être patient avant de pouvoir essayer ces nouvelles fonctionnalités. Elle devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’ici la semaine prochaine.

Source : TechCrunch