Wikipédia : un adolescent américain a écrit 27 000 articles dans une langue qu’il ne connaît pas

Crédit : Wikipédia

Il y a quelques jours, un utilisateur Reddit du nom de « Ultach » a partagé sa découverte sur le subreddit dédié à l’Écosse. Environ 49 % des articles écrits en scots sur Wikipédia ont été rédigés par un jeune américain originaire de la Caroline du Nord sous le pseudonyme de « AmaryllisGardner ». Le scots est une langue germanique ancienne. Elle est parlée en Écosse et en Irlande du Nord. Ce jeune a passé plusieurs années à écrire des dizaines de milliers d’articles et réaliser des centaines de milliers de modifications dans une langue qui lui est totalement inconnue.

Les articles écrits en scots ne seraient pas supprimés, mais modifiés par des personnes maîtrisant la langue

Ce problème a été découvert seulement récemment, car la version scots de Wikipédia est loin d’être populaire. Un des administrateurs du site a déclaré que « personne ne se souciait de maintenir [cette version]. Quelqu’un est intervenu parce que personne d’autre ne l’a fait avant. Cette personne [l’adolescent] n’a jamais reçu de conseils. Les articles ont été très mal traduits ». En effet, les articles sont principalement écrits dans un anglais mal orthographié. Quelques mots scots sont disséminés au hasard et de la mauvaise manière dans les phrases.

Le problème pourrait être facilement résolu en supprimant tout le contenu créé ou modifié par le contributeur AmaryllisGardner. En réalité, ce n’est pas si simple. Comme l’a expliqué Michael Dempster, le directeur du Scots Language Centre à Perth en Australie, « nous savons que cet enfant a fait une quantité énorme de travail et qu’il a créé une infrastructure qui peut être modifiée. C’est une excellente ressource, mais elle a maintenant besoin de personnes alphabétisées en écossais pour l’éditer ».

Facebook voudrait ajouter des informations Wikipédia aux résultats d’une recherche

L’adolescent de 19 ans est maintenant victime de cyberharcèlement

L’adolescent est aujourd’hui victime de cyberharcèlement alors qu’il n’avait pas de mauvaises intentions en passant autant d’années à écrire ces articles. Il a lui-même expliqué sur Wikipédia qu’il n’avait que 12 ans lorsqu’il a commencé et que « lorsque vous commencez quelque chose jeune, vous ne pouvez pas vous apercevoir en vieillissant que l’habitude que vous avez développée est malsaine et inutile. Je me fiche de me défendre, je veux juste arrêter d’être harcelé sur mes réseaux sociaux ».

Une histoire qui pouvait presque sembler amusante et drôle au premier abord a finalement pris une tournure sombre et presque triste. Quoi qu’il en soit, cela prouve encore une fois que Wikipédia ne doit pas être considérée comme une source toujours digne de confiance. Les contributeurs peuvent faire des erreurs, involontaires ou non. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’astronaute Jessica Meir avait corrigé elle-même depuis l’Espace l’article sur sa propre sortie extravéhiculaire.

Source : Engadget