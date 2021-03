William Shatner de Stark Trek crée une version immortelle de lui-même avec l’intelligence artificielle

William Shatner a fêté ses 90 ans le 22 mars dernier. Le célèbre acteur connu pour son rôle dans la série Star Trek en interprétant le capitaine James T. Kirk ne souhaite pas que sa personnalité et son héritage (au sens figuré) disparaissent avec lui. Il a donc signé un partenariat avec StoryFile pour devenir leur ambassadeur.

William Shatner – Crédit : StoryFile

StoryFile est une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Elle développe « une technologie de vidéo conversationnelle basée sur l’IA et basée sur le cloud ». De la même manière que Deep Nostalgia veut donner vie à d’anciennes photos de famille, StoryFile veut permettre d’interagir avec des personnes décédées à l’aide d’une application vidéo.

Tout le monde pourra interagir avec William Shatner en mai

Comme l’a expliqué StoryFile, William Shatner prépare cette vidéo interactive alimentée par l’intelligence artificielle afin que « sa famille et ses amis puissent interagir avec lui pendant des années ». À l’heure actuelle, ce concept d’immortalité virtuelle en quelque sorte n’est pas encore très répandu. L’acteur de Stark Trek est donc parmi l’un des premiers à y avoir recours. D’ailleurs, Microsoft travaille également sur quelque chose de similaire avec un chatbot pour parler avec les morts grâce à l’IA.

Néanmoins, tout le monde pourra interagir avec William Shatner. En effet, sa vidéo interactive sera disponible au grand public dès mai 2021, selon StoryFile. L’acteur a lui-même annoncé dans une conférence de presse que : « c’est pour tous mes enfants et tous les enfants de mes enfants et tous les êtres chers de mes enfants et tous les êtres chers des êtres chers. C’est mon cadeau pour vous à travers le temps ».

Bien entendu, cette vidéo interactive de William Shatner ne doit pas être confondue avec le deepfake, la technique à la mode qui consiste à réaliser de fausses mises en scène ou à faire dire à quelqu’un de faux propos. D’ailleurs, une mère américaine a récemment fait parler d’elle après avoir créé des photos nues et équivoques des pom-poms girls rivales de sa fille.

Enfin, le service de StoryFile sera lancé cette année au mois de juin. Il « changera la façon dont nous nous souvenons, comment nous interagissions, comment nous partageons des histoires, comment nous enseignons aux générations futures et comment nous apprenons ». StoryFile combine l’intelligence artificielle et sa technologie propriétaire appelée Conversa pour mettre au point les vidéos interactives.

Source : ComicBook