Windows 10 : la dernière mise à jour ne s’installe toujours pas depuis 3 mois, les utilisateurs enragent

Sous Windows 10, une mise à jour de sécurité cruciale ne s’installe pas depuis trois mois. Microsoft n’a toujours pas publié de correctif automatique, laissant les utilisateurs vulnérables. La cause : un manque d’espace sur la partition de récupération.

Windows 10 : encore un problème avec la mise à jour KB5034441

Alors que l’on apprenait que Microsoft vous fera payer pour les mises à jour dès 2025, depuis trois mois maintenant, les utilisateurs de Windows 10 rencontrent des difficultés pour installer une mise à jour pourtant cruciale : la KB5034441. Censée corriger une faille de sécurité critique liée au chiffrement BitLocker, cette mise à jour se heurte à l’erreur 0x80070643, empêchant son installation.

Quel est le problème avec la KB503441 ?

La faille en question (CVE-2024-20666) permettait à des pirates informatiques de contourner le chiffrement BitLocker et d’accéder à vos fichiers confidentiels. En réponse, Microsoft a publié la KB5034441 pour colmater cette brèche. Mais c’était sans compter sur un obstacle de taille : l’erreur 0x80070643.

Ce code d’erreur indique un manque d’espace de stockage sur la partition de récupération de votre système. Or, cette partition joue un rôle crucial : elle permet de restaurer Windows en cas de problème majeur. Pour corriger la faille BitLocker, la partition de récupération devait elle-même être mise à jour, ce qui s’avère impossible sans suffisamment d’espace libre.

Face à ce blocage, Microsoft propose des solutions alternatives, toutes deux loin d’être optimales :

Augmenter l’espace de stockage de la partition de récupération : une manipulation délicate qui requiert des connaissances techniques et peut décourager les utilisateurs novices. Inutile de préciser qu’une erreur de manipulation pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

: une manipulation délicate qui requiert des connaissances techniques et peut décourager les utilisateurs novices. Inutile de préciser qu’une erreur de manipulation pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Utiliser un script PowerShell : ce script permet d’appliquer manuellement le correctif de sécurité BitLocker, sans passer par la mise à jour KB503441. Cependant, son efficacité n’est pas universelle et certains utilisateurs rapportent des problèmes.

Un correctif automatique se fait attendre

Malgré trois mois écoulés et la gravité de la faille, Microsoft n’a toujours pas déployé de correctif automatique pour résoudre ce problème. Un document officiel fait mention d’une “résolution” en préparation, sans toutefois en préciser la date d’arrivée. Cette situation met en lumière les problèmes persistants de qualité rencontrés avec les mises à jour Windows 10.

Alors qu’un correctif de sécurité crucial est bloqué, les utilisateurs se voient contraints de recourir à des solutions de contournement complexes, ce qui n’est pas acceptable pour le grand public. Espérons que Microsoft entende rapidement les appels des utilisateurs et propose une solution définitive et automatique. En attendant, restez vigilant et n’hésitez pas à consulter des forums spécialisés pour obtenir de l’aide sur les solutions temporaires proposées.