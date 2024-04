Windows 10 : Microsoft vous fera payer pour les mises à jour dès 2025, voici le prix

Windows 10, bientôt sans support ? Pas si vite ! Microsoft propose aux entreprises (et peut-être bientôt aux particuliers) de payer pour des mises à jour de sécurité prolongées après octobre 2025. Mais attention, ce “sauvetage” a un coût et n’est pas une solution miracle.

Windows 10

Vous utilisez Windows 10 et la date fatidique d’octobre 2025 vous stresse ? Pas de panique, Microsoft a pensé à vous (enfin, surtout aux entreprises). Alors que le support de Windows 10 s’arrêtera à cette date (sauf pour les éditions LTSC orientées entreprise), l’éditeur propose un programme de mise à jour de sécurité étendue payant.

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que vous pourrez continuer à recevoir les correctifs de sécurité cruciaux pour votre système Windows 10 au-delà d’octobre 2025. C’est une bonne nouvelle pour les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à migrer vers Windows 11, que ce soit pour des raisons de compatibilité logicielle ou de parc informatique important.

Mises à jour de sécurité Windows 10 : Microsoft dévoile ses tarifs (et ils piquent)

Combien ça coûte, alors ? Microsoft a dévoilé ses tarifs. Comptez 61 dollars par an et par appareil pour bénéficier de ces mises à jour de sécurité prolongées. Attention, il s’agit d’un abonnement de trois ans, et si vous rejoignez le programme plus tard, il faudra payer rétroactivement pour les mises à jour manquées (car elles sont cumulatives).

Heureusement, Microsoft a prévu des options pour réduire la facture. Les organisations gérant leur parc informatique via des solutions cloud pourront profiter d’une réduction de 25 %, ramenant le coût à 45 dollars par utilisateur pour la première année (avec un maximum de cinq appareils couverts).

C’est un peu le message caché de Microsoft : le programme de mise à jour de sécurité étendue ne doit pas être vu comme une solution à long terme. L’éditeur incite les entreprises à l’utiliser comme un pont temporaire pendant la migration vers Windows 11, la version officiellement supportée.

Si votre société utilise Windows 365, le service d’abonnement cloud de Microsoft qui permet d’accéder à des PC virtuels sous Windows 11, alors vous n’aurez rien à payer pour les mises à jour de sécurité étendues. Elles sont incluses dans l’abonnement Windows 365.

Le blog officiel de Microsoft ne mentionne pas les conditions d’inscription pour les utilisateurs individuels qui souhaiteraient eux aussi profiter des mises à jour de sécurité prolongées pour leur Windows 10. On peut espérer des prix et des modalités d’abonnement dévoilés prochainement par Microsoft.

