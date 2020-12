Windows 10 : vous pourrez naviguer dans l’interface avec des commandes vocales dès 2021

Windows 10 va bientôt se doter d’une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la navigation dans l’interface et améliorer l’expérience utilisateur. Microsoft teste la navigation par commandes vocales pour la mise à jour de l’automne 2021.

La navigation par commandes vocales dans Windows 10 pourrait être très utile pour toutes sortes de raisons. En effet, l’utilisateur peut se tenir à distance de son ordinateur ou avoir du mal à identifier les lettres du clavier. Il peut aussi tout simplement préférer la navigation par commandes vocales pour plus de simplicité.

Windows 10 se dotera bientôt d’une fonctionnalité de navigation par commandes vocales – Crédit : Microsoft

Quoi qu’il en soit, Microsoft sait à quel point la fonctionnalité de « voice launcher » a le potentiel d’améliorer l’expérience utilisateur tout en facilitant la navigation dans l’interface. La nouvelle fonctionnalité de commandes vocales est actuellement en phase de test et elle sera déployée avec la mise à jour de l’automne 2021. Elle arrivera donc en même temps que l’intégration des applications Android dans l’environnement Windows 10.

La fonctionnalité de voice launcher est équipée d’une ponctuation automatique

Après les souris / claviers et les écrans tactiles, le nouveau mode de navigation est vocal. Comme l’ont rapporté nos confrères de Windows Latest, la fonctionnalité des commandes vocales sera implémentée dans l’interface de Windows 10. Vous pourrez en profiter dans le menu Démarrer, les paramètres et l’explorateur de fichiers.

Microsoft teste depuis septembre une nouvelle version du clavier tactile. Celui-ci peut être ouvert sur Windows 10 depuis la barre des tâches. Il va accueillir un sélectionneur d’émojis et de GIF amélioré ainsi qu’une nouvelle fonction de dictée vocale, « voice typing ». Son déploiement est aussi prévu pour l’automne 2021. C’est la même fonctionnalité que Microsoft ajoute au menu Démarrer, aux paramètres et à l’explorateur de fichiers sous le nom de « voice launcher ». Elle prendra en charge plusieurs langues : le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le portugais, l’italien, le japonais et le chinois.

La fonctionnalité se lancera automatiquement à chaque fois qu’il y a une zone de texte avec l’API de Recherche Microsoft. Elle pourra aussi être activée avec le raccourci « Win + H ». De plus, vous pourrez également choisir d’activer une ponctuation automatique. Enfin, la mise à jour d’automne 2021 est attendue pour le mois d’octobre de l’année prochaine. Cette année, la mise à jour d’octobre 2020 n’a pas apporté de nombreuses fonctionnalités, si ce n’est le nouveau design du menu Démarrer et l’intégration du navigateur Edge que vous ne pouvez plus désinstaller.

