Windows 10 : Microsoft annonce des nouveautés, dont un rafraîchissement du menu Démarrer

Microsoft vient d’annoncer des nouveautés de l’interface et des fonctionnalités de Windows 10. Le menu Démarrer va notamment profiter d’un nouveau design et la fonctionnalité Alt + Tab est enrichie. Ces nouveautés font partie du programme Windows Insider.

Le nouveau design du menu Démarrer / Microsoft

Microsoft a déployé la build 20161 du programme Windows Insider. Les utilisateurs qui en font partie vont donc pouvoir tester la nouvelle interface et les fonctionnalités avant leur déploiement généralisé dans quelques mois, voire un an. Le géant informatique continue d’améliorer l’expérience utilisateur, que ce soit au niveau esthétique ou fonctionnel. Il y a quelques mois, nous vous annoncions le nouveau menu Démarrer sur lequel Microsoft travaillait. Il est aujourd’hui disponible sur Windows Insider, en plus d’autres nouveautés.

Windows File Recovery : récupérez les fichiers supprimés avec ce nouvel outil pour Windows 10

Microsoft se concentre totalement sur l’expérience des utilisateurs

Le nouveau design du menu Démarrer rend les tuiles plus uniformes avec votre thème en leur ajoutant un arrière-plan plus transparent. Fini les tuiles dont l’arrière-plan est vivement coloré et que les utilisateurs sont peu nombreux à apprécier. L’interface du menu Démarrer gagne en modernité, en simplicité et en productivité.

Comparaison entre le nouveau design et l’ancien / Microsoft

De plus, la build 20161 introduit des nouveautés au niveau de la fonctionnalité Alt + Tab. Si plusieurs onglets du navigateur web Microsoft Edge sont ouverts, l’utilisateur a accès à chacun des onglets lorsqu’il utilise Alt + Tab. Ce n’est donc plus une fenêtre générale pour Microsoft Edge qui va s’afficher dans l’interface, mais chaque onglet. Cette fonctionnalité peut sembler pratique pour ceux qui ont l’habitude de naviguer entre plusieurs onglets ouverts en même temps. Néanmoins, elle peut aussi gêner la productivité d’autres utilisateurs qui utilisent fréquemment Alt + Tab pour changer rapidement d’application. Microsoft reconnaît que c’est une fonctionnalité à double tranchant, donc elle peut être désactivée à tout moment.

Les changements d’Alt + Tab / Microsoft

Windows 10 : la dernière mise à jour provoque des redémarrages forcés

Quelques autres nouvautés

La barre des tâches profite elle aussi de changements. Son apparence par défaut est personnalisée en fonction des utilisateurs. Ceux qui ont connecté leur smartphone à Windows 10 verront le raccourci de l’application « Assistant Votre téléphone » épinglé dans la barre des tâches. Il en va de même pour les utilisateurs connectés à Xbox Live qui auront donc l’icône de l’application Xbox. Cela ne concerne pour l’instant que les nouveaux comptes ou les premières connexions

La nouvelle barre des tâches par défaut / Microsoft

Enfin, toutes les notifications flottantes ont maintenant une croix pour les supprimer plus rapidement. Windows continue également d’améliorer les Paramètres Windows pour se rapprocher le plus possible de l’ancien panneau de configuration encore largement utilisé.

Windows 10X sera disponible sur les ordinateurs portables à simple écran, confirme Microsoft

Source : The Verge