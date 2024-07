Windows 11 : attention le support des versions 21H2 et 22H2 s’arrête, mettez vite votre PC à jour

Attention si vous êtes sous Windows 11 : les versions 21H2 et 22H2 arrivent en fin de vie et ne seront plus protégées après le 8 octobre 2024. Pour garantir votre sécurité, une mise à jour vers Windows 11 23H2 est indispensable. Découvrez comment la faire facilement et en toute sécurité.

Microsoft s’apprête à mettre fin au support des versions 21H2 et 22H2 de Windows 11, une étape importante pour tous ceux qui utilisent encore ces versions. Dès le 8 octobre 2024, ces éditions ne recevront plus de mises à jour, de correctifs de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités.

Windows 11 21H2 et 22H2 ne seront plus mis à jour après le 8 octobre 2024

Depuis la sortie de Windows 11, Microsoft a travaillé sans relâche pour améliorer son système d’exploitation avec des mises à jour régulières. Les versions 21H2 et 22H2 ont été parmi les premières à recevoir ces améliorations, mais pour continuer à offrir un environnement sûr et performant, l’entreprise doit concentrer ses ressources sur les versions plus récentes.

À partir du 8 octobre 2024, les éditions Enterprise, Education, et IoT Enterprise de la version 21H2, ainsi que les éditions Home et Pro de la version 22H2, ne bénéficieront plus des mises à jour mensuelles.

Pour ceux dont les appareils ne sont pas gérés par un département informatique, la mise à jour vers la version 23H2 sera automatique. Actuellement, la version 23H2 est la plus récente et dispose d’un support prévu jusqu’au 11 novembre 2025. Cette mise à jour via Windows Update est essentielle pour garantir que vos PC restent protégés.

Pour les entreprises, consultez le département informatique ou vos administrateurs système pour organiser cette mise à jour de manière ordonnée. Cela permettra d’éviter toute interruption de service et de garantir que tous les appareils restent sécurisés.

Comment mettre à jour vers Windows 11 23H2 ?

Mise à jour automatique :

Vérifiez votre version de Windows 11 : Paramètres > À propos. Si vous êtes sous Windows 11 21H2 ou 22H2 : La mise à jour vers 23H2 se fera automatiquement d’ici le 8 octobre 2024.

Vous pouvez surveiller la progression dans : Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update.

Mise à jour manuelle :

Accédez aux Paramètres : Cliquez sur le menu Démarrer puis sélectionnez Paramètres. Sélectionnez Mise à jour et sécurité : Dans le menu de gauche, choisissez Mise à jour et sécurité. Windows Update : Cliquez sur Windows Update dans le panneau central. Rechercher des mises à jour : Cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour. Téléchargement et installation : Si la mise à jour vers Windows 11 23H2 est disponible, elle sera téléchargée et installée automatiquement.

Une fois l’installation terminée, votre appareil redémarrera pour finaliser la mise à jour.

La version 23H2 de Windows 11 apporte son lot d’améliorations. En plus des mises à jour de sécurité, elle inclut des améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer l’expérience. Bien que la version 24H2 soit disponible sur certains appareils équipés de Copilot+, elle n’a pas encore été incluse dans la documentation officielle de Microsoft. Pour l’instant, la version 23H2 reste la plus stable et la plus supportée.