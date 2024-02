Windows 11 : ces nouvelles fonctionnalités pratiques vont vous faciliter la vie

Microsoft continue de peaufiner Windows 11. Dans sa dernière version préliminaire pour les Insiders, l’éditeur a déployé plusieurs fonctionnalités pratiques qui devraient améliorer l’expérience utilisateur. On vous liste tout ça.

© Envato

Contre toute attente, Microsoft ne devrait pas sortir Windows 12 cette année. L’éditeur va plutôt peaufiner son OS actuel par l’entremise de la mise à jour 24H2. En attendant son déploiement, les Insiders ont déjà accès à de nouvelles fonctionnalités pratiques qui devraient améliorer l’expérience utilisateur. Bluetooth, accessibilité, Sudo, audio… On fait le point sur les nouveautés introduites dans la Build 26052.

Quelles nouveautés dans la Build 26052 de Windows 11 ?

Aides auditives

Les utilisateurs d’aides auditives compatibles avec le standard Bluetooth LE Audio disposent désormais d’une nouvelle interface dans les paramètres. Celle-ci leur permettra de configurer les préréglages audio et le volume des sons ambiants directement dans la section Bluetooth et appareils. De quoi rendre la configuration plus accessible.

“Ces commandes permettent aux clients d’ajuster rapidement le comportement de leurs aides auditives en fonction de leurs préférences et de leur environnement immédiat”, souligne Microsoft. Seuls les PC compatibles Bluetooth LE Audio seront éligibles à cette nouvelle fonctionnalité.

Micro

Vous pouvez désormais tester les rendus offerts par les différents modes audio. Pour rappel, certains pilotes audio sont équipés d’effets spéciaux pour les communications. Grâce à ce nouvel utilitaire, vous pouvez écouter le son capturé par votre microphone lorsqu’il est capté par une application dédiée à la communication. Un bon moyen de comparer les différences de rendu entre le mode par défaut et le mode communication.

Cet outil est toutefois “uniquement destiné à des fins de test et n’affectera pas le mode réel de l’audio”, précise l’éditeur. Vous pourrez notamment l’utiliser pour tester la fonctionnalité Voice Clarity qui supprime l’écho, les bruits de fond et la réverbération.

Bluetooth

L’OS de Microsoft va désormais vous montrer l’autonomie restante de votre appareil Bluetooth ainsi que son état de connexion (pour quel usage l’appareil est utilisé). Il suffira de vous rendre dans les paramètres de Windows 11 section Bluetooth et appareils > Appareils.

Sudo

Comme c’était pressenti, la commande Sudo est introduite dans Windows 11. Chère aux utilisateurs de Linux et aux bidouilleurs avertis, celle-ci permet d’exécuter des commandes nécessitant des privilèges d’administrateur élevés. De quoi simplifier sensiblement la gestion des droits et la personnalisation poussée de votre OS.

Profils de couleurs

Le menu de gestion des profils de couleurs a droit à un gros coup de pinceau. Il est désormais possible de tout configurer depuis une page rénovée accessible en suivant le chemin Paramètres > Système > Affichage > Gestion des couleurs. Cette nouvelle interface vous permettra d’ajouter ou de supprimer des profils de couleurs mais aussi de définir des profils de couleurs par défaut pour les écrans connectés.