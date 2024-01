Windows 11 : toutes les fonctionnalités connues qui arrivent en 2024

©Microsoft

2024 sera l’année de Windows 11 : Microsoft compte retirer Windows 10 de la circulation au cours de l’année et si l’on en croit la rumeur, Windows 12 devrait encore attendre un an ou deux avant de se dévoiler. Il ne resterait pendant cette année fatidique que Windows 11, qui va recevoir tous les soins de Microsoft.

Le géant de Redmond compte ainsi dévoiler de nombreuses fonctionnalités pour son dernier-né. Beaucoup d’entre elles ont déjà été révélées dans le programme Insider de Windows et ses différents canaux bêta. Bien sûr elles sont toujours susceptibles d’être annulées jusqu’au dernier moment selon les retours des bêta testeurs, toutefois il y a de fortes chances qu’elles voient le jour. Sans plus attendre, voici les fonctionnalité qui devraient arriver en 2024 sur Windows 11.

Bloc-notes boosté par l’intelligence artificielle avec Cowriter

Comme nous vous le rapportions récemment, Bloc-notes va radicalement changer dans Windows 11 grâce à l’IA. Un nouvel assistant basée sur l’intelligence artificielle baptisée “CoWriter” va faire son apparition dans l’application. Comme l’a montré PhantomOcean3 sur X, CoWriter offrira des fonctionnalités comme :

Réécrire

Faire plus court

Faire plus long

Changer de ton

Changer de format

À l’aide de ces commandes accessibles dans des menus déroulants, CoWriter modifiera le texte en fonction des besoins de l’utilisateur. L’intelligence artificielle devrait être capable de tenir compte du contexte fourni dans le texte, en suggérant des modifications pertinentes basées sur le contenu original.

PhantomOcean3 indique toutefois que Cowriter n’était pas encore pleinement opérationnel. On peut anticiper son déploiement prochain au sein du programme Windows Insider, où les membres testent les versions bêta de Windows 11.

Prise en charge de la nouvelle norme USB par Windows 11

Une mise à jour prochaine devrait apporter à Windows 11 la dernière norme USB4 2.0. En effet, la build 23615 pour les Insiders offre déjà la prise en charge de cette norme. Dans un premier temps, le support sera limité à certains appareils propulsés par les processeurs Intel Core HX de 14e génération, comme le Razer Blade 18, un véritable monstre de puissance que nous avons testé.

Ce changement de norme devrait apporter des améliorations de performance notables , sans coût supplémentaire. Microsoft indique en effet qu’il sera “entièrement rétrocompatible avec les périphériques construits pour les anciennes générations d’USB et Thunderbolt et fonctionne avec toutes les autres fonctionnalités de l’USB Type-C.“

Alors que l’USB4 permettait des transferts de données allant jusqu’à 40 Go par seconde, son successeur peut aller jusqu’à 80 Go/s. Un bond de performances autorisée par “l’utilisation d’une nouvelle architecture de couche physique basée sur le codage du signal PAM3“, selon l’USB-IF. Dans certaines circonstance, il permettra même d’obtenir des débits jusqu’à 120 Go/s.

Démarrage automatique de Copilot dans Windows 11

2024 n’est que la suite de 2023, année où Microsoft et Google se sont mis en tête de mettre l’intelligence artificielle (IA) à toutes les sauces. Il ne faudrait pas que tout ce beau travail pour nous apporter l’IA soit inutile, alors quoi de mieux que de lancer automatiquement l’assistant Copilot au démarrage de Windows 11 ?

L’assistant qui peut répondre à vos questions, générer du texte, du code, des images et interagir avec le système d’exploitation est voué à prendre une place prépondérante dans Windows. Ainsi, dans la dernière mouture du programme Windows Insider (build 23615), Copilot se lance automatiquement lors du démarrage de Windows 11. Seuls les ordinateurs équipés d’écrans d’au moins 27 pouces sont pour l’instant concernés.

Pour ceux qui ne veulent pas de l’intelligence artificielle, il y a toutefois de l’espoir. Dans cette version bêta, les utilisateurs peuvent désactiver le démarrage automatique en se rendant dans Paramètres > Personnalisation > Copilot.

Options de partage améliorées dans Windows 11

Microsoft Edge et d’autres navigateurs vont pouvoir exploiter la fenêtre de partage de Windows. Celle-ci permet partager directement des liens avec les réseaux sociaux ou des applications de messagerie, comme WhatsApp, Gmail, X (anciennement Twitter), Facebook ou encore LinkedIn.

Mises à jour de la météo sur l’écran de verrouillage de Windows 11

Une expérience météorologique plus riche et interactive arrive sur l’écran de verrouillage de Windows 11. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’obtenir des informations détaillées sur la météo dans MSN Weather via Microsoft Edge, sans avoir à entrer dans la session. Pour quelqu’un qui s’apprête à sortir, cela permet un gain de temps lorsque l’ordinateur est déjà verrouillé. Cette fonctionnalité est déjà déployée aux États-Unis et devrait suivre en France.

Le nouvel écran de verrouillage avec la météo en bas

Amélioration de l’accès vocal de Windows 11

Le contrôle à la voix de Windows 11 va aussi s’améliorer. Cette fonctionnalité qui était présente sur Windows 10 arrive progressivement sur le dernier-né de Microsoft. Depuis le mi-décembre, les souscripteurs de la version Insider de Windows 11 ont vu des nouveautés bienvenues arriver dans le canal bêta.

Ainsi, la fonction d’accès vocal du système d’exploitation va s’enrichir de la prise en charge de notre langue, mais aussi de l’allemand et de l’espagnol. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser des commandes vocales sur plusieurs écrans. En outre, des raccourcis vocaux sont définissables, pour l’instant pour les utilisateurs anglophones, permettant d’utiliser d’effectuer des actions plus rapidement à la voix. Des nouveautés bienvenues pour tous ceux qui en ont besoin.