Windows 11 continue de peaufiner la barre des tâches avec cette amélioration réclamée

Microsoft continue de combler les manques de Windows 11. Il est désormais possible de réduire la taille de la barre des tâches, une amélioration bienvenue réclamée depuis longtemps par les usagers.

Cette année, Microsoft a lancé le projet K2 pour corriger les défauts de Windows 11 pointés du doigt par la communauté. Le géant de Redmond a notamment lancé plusieurs chantiers pour rendre son OS plus personnalisable. Depuis quelques semaines, les membres du programme Insider peuvent enfin déplacer la barre des tâches en haut, en bas, à droite ou à gauche. Bonne nouvelle, une autre option pratique de personnalisation a été déployée sur le canal expérimental.

Microsoft a introduit un nouveau paramétrage bienvenu dans la version 26300.8758. Celui-ci permet aux utilisateurs de réduire la taille de l’ensemble de la barre des tâches. Pour rappel, les versions Insider précédentes permettaient uniquement de réduire la taille des icônes d’application mais pas de la barre des tâches en elle-même. Notez aussi que la transition entre les différentes tailles de barre des tâches a été améliorée pour offrir une expérience plus fluide.

Vous pouvez enfin réduire la taille de la barre des tâches sur Windows 11

“La personnalisation de la barre des tâches est désormais plus facile. Dans le cadre des améliorations continues apportées à l’expérience de la barre des tâches mentionnées le mois dernier, nous avons ajouté un paramètre dédié à la taille de la barre des tâches afin de faciliter la recherche, la compréhension et la personnalisation de la barre des tâches idéale”, détaille Microsoft.

Ce nouveau paramètre aidera les utilisateurs qui privilégient des interfaces plus compactes ou qui disposent d’écrans de petite taille, leur permettant de libérer un espace d’affichage précieux. Il faudra toutefois patienter avant de pouvoir y accéder dans la version stable de l’OS. Si vous souhaitez le tester dès aujourd’hui, vous devrez rejoindre le programme Windows Insider via Windows Update.

Gardez néanmoins à l’esprit que les versions préliminaires peuvent entraîner des problèmes de stabilité. Il est ainsi déconseillé de les installer sur votre ordinateur principal.