Windows 11 : Microsoft annonce la plus grosse refonte depuis le lancement de l’OS, voici tout ce qui va changer en 2026

Fin des mises à jour forcées, barre des tâches déplaçable, retrait de Copilot de plusieurs apps, Explorateur de fichiers plus rapide : le patron de Windows détaille le plus gros plan qualité jamais annoncé pour Windows 11.

Windows 11 : fin des mises à jour forcées, barre des tâches libre, Copilot en retrait, Microsoft lâche enfin du lest © Sunrise King / Unsplash



Le 20 mars 2026, Pavan Davuluri, vice-président exécutif de la division Windows + Devices, a publié sur le Windows Insider Blog un billet au ton inhabituel. Intitulé Our commitment to Windows quality, le texte reconnaît les critiques accumulées depuis 2021 et aligne des engagements concrets sur trois axes : performance, fiabilité, finition. Les premiers changements seront testés par les Insiders dès mars et tout au long d’avril 2026.

Mises à jour, barre des tâches, Copilot : les annonces majeures

Sur les mises à jour, le virage est net.

Microsoft promet de lever le plafond de pause actuel (5 semaines), de permettre l’extinction ou le redémarrage sans installation forcée, et de limiter les reboots obligatoires à un seul par mois. Le billet évoque aussi des mises à jour plus rapides et un mécanisme de récupération intégré. Prudence toutefois : deux formulations coexistent dans le texte, l’une évoquant une pause « aussi longtemps que nécessaire », l’autre, plus mesurée, une pause « plus longtemps si besoin ». Aucun chiffre précis n’a été communiqué.

Autre annonce forte : la barre des tâches redevient déplaçable (haut, gauche, droite), avec une option de taille réduite. Une fonctionnalité présente depuis Windows 95, supprimée au lancement de Windows 11, et qui cumule plus de 24 000 votes sur le Feedback Hub. En 2022, Microsoft avait pourtant publiquement refusé de la rétablir.

La nouvelle barre des tâches déplaçable © Microsoft

Côté IA, l’entreprise fait marche arrière : Copilot sera retiré de Snipping Tool, Photos, Widgets et Bloc-notes, après des mois de déploiement agressif qui avaient irrité les utilisateurs.

Performances, fiabilité, finitions

Le billet promet un Explorateur de fichiers plus rapide, une empreinte mémoire réduite, un menu Démarrer plus réactif, des connexions Bluetooth et USB plus stables, et un Windows Hello plus fiable. Le WSL bénéficiera de meilleures performances fichiers entre Linux et Windows.

Ces annonces arrivent dans un contexte de pression forte : crashs en série après le Patch Tuesday de janvier 2026, recul de la part de marché, et fin des mises à jour de sécurité étendues de Windows 10 prévue en octobre 2026. Davuluri conclut son billet par une formule habile : « Windows est autant le vôtre que le nôtre. » Les premiers builds Insiders diront si la promesse tient.

Source : Microsoft