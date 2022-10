Windows 11 fait le plein de fonctionnalités avec une nouvelle mise à jour, les nouveautés

Windows 11 version 22H2 se dote d’une nouvelle mise à jour d’ampleur. Celle-ci vise à améliorer l’expérience utilisateur au travers d’un explorateur de fichiers revu et corrigé, des actions suggérées et quelques petits ajustements qui simplifient la vie.

La nouvelle mise à jour de Windows 11 © Microsoft

Windows 11 se dote d’une nouvelle mise à jour d’ampleur : KB5019509. Une fois installée, la mise à jour vous montrera notamment une toute nouvelle fonctionnalité liée aux onglets, permettant à votre explorateur de fichiers de fonctionner comme vos navigateurs conventionnels, capables de gérer plusieurs onglets dans une seule fenêtre. Les nouvelles fonctionnalités seront largement disponibles pour toutes les éditions de Windows 11, version 22H2 dans la mise à jour de sécurité de novembre 2022.

Lorsque vous ouvrirez votre explorateur de fichiers, vous atterrirez sur la page de démarrage et verrez un bouton + à côté de l’onglet nouvellement ouvert. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir un nouvel onglet et accéder à un nouvel emplacement dans votre système. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur l’onglet sur lequel vous vous trouvez, et il vous montrera trois options : fermer l’onglet actuel, fermer tous les onglets sauf celui sur lequel vous vous trouvez ou fermer tous les onglets à droite.

Si vous aimez les raccourcis clavier, vous pouvez simplement appuyer sur Ctrl + T pour obtenir un nouvel onglet ou utiliser le raccourci Ctrl + W pour fermer l’onglet actuellement ouvert. Vous pouvez les réorganiser, mais les glisser-déposer pour ouvrir une nouvelle fenêtre est en revanche impossible.

Dans cette mise à jour, vous pouvez désormais essayer la fonctionnalité Actions suggérées dans Windows 11, dans laquelle la copie des dates et des numéros de téléphone déclenchera des recommandations pour vous. Par exemple, copier une date vous suggérera automatiquement l’application de calendrier ou le calendrier Outlook. Pendant ce temps, la copie de numéros suggérera Teams ou Skype pour passer des appels.

Le Gestionnaire des tâches est également accessible en raccourci à partir de la barre des tâches en cliquant uniquement dessus avec le bouton droit de la souris. Enfin, au lieu d’afficher tous les programmes dans la barre des tâches, les applications excédentaires seront placées dans un espace de débordement auquel vous pourrez accéder en cliquant sur une icône à trois points.

Source : Microsoft