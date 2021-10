Windows 11 : voici comment le télécharger sans nuire à votre PC

Windows 11 est disponible aujourd’hui pour tous les PC compatibles (Crédits image : Microsoft)

C’est aujourd’hui que sort Windows 11, la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation de Microsoft. Déployé progressivement dans les différents coins du globe, il est désormais disponible pour les propriétaires de PC. Ce qui signifie que vous pouvez le télécharger si votre ordinateur est compatible.

Vous devrez vérifier la compatibilité de votre PC avant d’installer Windows 11

Première étape : rendez-vous dans les paramètres de votre PC. Dans la section « Mise à jour de Windows », cliquez dès maintenant sur « Rechercher les mises à jour ». Votre PC vous indiquera alors si Windows 11 peut être téléchargé dès maintenant pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités offertes par le système d’exploitation.

La mise à jour ne s’affiche pas ? Pas de problème, vous disposez d’autres moyens pour effectuer cette mise à niveau ! Vous devez simplement vous assurer d’abord que votre ordinateur est compatible avec cette mise à jour. En effet, l’une des principales controverses qui ont suivi l’annonce de Windows 11, c’est que tous les appareils de nouvelle génération ne pourront pas fonctionner avec.

Microsoft est loin de tous les inclure, c’est pourquoi le leader informatique invite les utilisateurs à lancer l’application « Contrôle d’intégrité du PC » (PC Health Check) avant l’installation. Ce programme vous indiquera quels problèmes sont susceptibles d’affecter votre appareil et vous évitera des désagréments lors de la mise à niveau vers Windows 11. En effet, lors des essais d’installation avec le programme Insider, Microsoft a éjecté du programme les PC non compatibles, en les invitant à réinstaller Windows 10.

Microsoft propose plusieurs modes pour installer facilement Windows 11 sur votre PC

Votre PC est compatible et capable de gérer Windows 11 ? Parfait, vous pouvez lancer le processus de mise à jour en vous rendant sur cette page du site web de Microsoft. Plusieurs options sont offertes pour installer la mise à jour, en particulier si vous faites une mise à niveau depuis Windows 10, qui reste le moyen le plus simple d’installer la nouvelle version du système d’exploitation. Microsoft propose même de télécharger une image de disque si vous avez besoin de créer un support d’installation pour démarrage, sur une clé USB par exemple.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Windows 11, on peut citer le mode Conversations intégré de Microsoft Teams, pour communiquer plus facilement avec ses proches ou ses collègues de travail. Windows 11 rajeunit également le Microsoft Store pour trouver plus facilement les applications et jeux téléchargeables sur votre PC. Enfin, un gros effort a été fait pour l’inclusivité, avec des fonctionnalités spécifiques conçues pour (et avec) les personnes à handicap.

Et si vous préférez ne pas installer Windows 11 et rester sur une version plus ancienne, notamment pour éviter des problèmes de compatibilité, rappelez-vous simplement que Microsoft continuera d’améliorer et de mettre à jour Windows 10 jusqu’à fin 2025. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles, au moins pour quelques années.

