Windows 11 : les publicités arrivent dans le menu Démarrer, les utilisateurs s’insurgent

La mise à jour de Windows 11, KB5036980, fait grincer les dents de ses utilisateurs. Elle intègre la fameuse et nouvelle section « Recommandé » dans le menu Démarrer, qui propose des applications du Microsoft Store. Autrement dit, de la publicité pour des logiciels.

Officiellement présentée comme un outil de découverte d’applications, cette fonctionnalité n’a pas manqué de faire réagir les utilisateurs, qui y voient plutôt une forme de publicité intrusive. La section Recommandé affiche en effet des applications sélectionnées par Microsoft, sans que l’utilisateur n’ait sollicité ce type de suggestions.

Pour se défendre, Microsoft met en avant la possibilité de désactiver ces recommandations en se rendant dans les paramètres de personnalisation. Cependant, cette option n’est pas activée par défaut, laissant la surprise lors de la première ouverture du menu Démarrer. La sélection des applications reste aussi assez opaque, sans que Microsoft ne communique clairement sur les critères utilisés.

L’intégration de cette section s’inscrit clairement dans une stratégie marketing de la part de Microsoft. L’objectif est de promouvoir les applications disponibles sur le Microsoft Store et d’inciter les utilisateurs à les télécharger. Cette approche n’est pas nouvelle : les smartphones et tablettes Android et iOS adoptent déjà des pratiques similaires.

Face aux critiques, Microsoft pourrait envisager d’améliorer la personnalisation de cette section. Permettre aux utilisateurs de choisir les catégories d’applications suggérées, ou de sélectionner des développeurs de confiance, pourrait rendre cette fonctionnalité plus utile et moins intrusive, par exemple.

N’en reste que cette section est optionnelle ; vous avez la possibilité de la désactiver et de personnaliser votre menu Démarrer :