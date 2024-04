Escape From Tarkov fait scandale, la Galaxy Watch 7 pourrait doubler l’Apple Watch : c’est le récap

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait que Garry’s Mod supprimait les contenus Nintendo, que les ventes de la Xiaomi SU7 surprennent, et que la fin de la carte verte impliquait quelques questions d’ordre juridique. Ce samedi au programme, c’est Escape From Tarkov, Galaxy Watch et Tesla. Bonne lecture et à demain pour le récap’ de la semaine !

Certains modèles de Tesla souffrent de problèmes de batterie

Tesla Model S de 2013

Tous les modèles de Tesla ne se valent pas. Si la marque a su séduire certains par son design et ses performances, certains de ses véhicules cachent un lourd secret : une batterie capricieuse qui peut vous laisser en rade à tout moment. En tête des accusés, on retrouve la Tesla Model S, modèle emblématique de la marque. Ses premières années ont été marquées par un problème récurrent : un système de refroidissement défaillant qui provoquait une usure prématurée des batteries. D’autres modèles sont concernés, à découvrir dans l’article !

La Galaxy Watch 7 pourrait obtenir un capteur de glycémie la première

Concept de Galaxy Watch DR

En 2021, Samsung décevait certains en ne prenant pas en charge le suivi du taux de glycémie dans la Galaxy Watch 4. Trois itérations plus tard, le géant sud-coréen pourrait prendre la concurrence de court, en apportant cette fonctionnalité vitale pour les diabétiques dans sa montre connectée le premier. Cela fait un bon moment que Samsung travaille sur la possibilité de surveiller le taux de sucre dans le sang grâce à ses montres. Selon Sam Mobile qui tiendrait cette information de la presse sud-coréenne, ces efforts pourrait enfin se concrétiser dans la Galaxy Watch 7. Elle aurait ainsi droit au capteur avant l’Apple Watch

Escape From Tarkov provoque la colère de sa fan-base

L’avidité n’a pas de limites dans l’industrie vidéoludique © Envato

Les fans d’Escape From Tarkov sont vent debout contre la nouvelle mise à niveau The Unheard Edition vendue outre-atlantique 250 dollars, la jugeant pay-to-win et injuste. Cette édition hors de prix propose un accès exclusif à une multitude d’éléments, dont un mode coop PvE inédit où la progression n’est pas réinitialisée. Mais ce sont surtout les bonus supplémentaires qui suscitent l’indignation. Des poches d’équipement PMC plus grandes et une meilleure réputation auprès du PNJ Fence offrent un avantage certain aux acheteurs, rendant par exemple les personnages non-joueurs moins agressifs.