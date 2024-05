Stellar Blade passe sous notre loupe, le Patch Tuesday pour Windows 11 est là : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier on découvrait le déploiement de GPT-4o par OpenAI, l’arnaque de la « doublette », et le PSN qui privait des millions de joueurs de Ghost of Tsushima sur PC. Ce jeudi au programme, c’est Stellar Blade, Windows 11 et Anneaux de Pouvoir. Bonne lecture !

Sauron change d’apparence dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir

Après une longue période de disette, la série Les Anneaux de Pouvoir a enfin donné de ses nouvelles. Amazon a dévoilé la première bande-annonce de la saison 2 qui met notamment en avant Sauron. Le Seigneur Ténébreux n’a toutefois pas la même apparence que dans le premier acte où il avait adopté les traits d’un Homme pour tromper Galadriel. Sauron va en effet délaisser l’apparence d’Halbrand pour prendre la forme d’un Elfe aux cheveux longs. Un changement qui s’explique à l’aune du canon. Amazon a toutefois pris des libertés.

Le Patch Tuesday de mai 2024 pour Windows 11 est disponible

Le Patch Tuesday de mai est arrivé, apportant avec lui la mise à jour cumulative KB5037771 pour Windows 11. Cette mise à jour, destinée aux versions 22H2 et 23H2, s’attaque à plusieurs choses. La sécurité est tout d’abord clairement au cœur de cette mise à jour avec pas moins de 40 vulnérabilités corrigées, dont aucune n’est en revanche classée critique. Un gage de tranquillité pour les celles et ceux soucieux de la protection de leurs données. Outre les correctifs de sécurité, KB5037771 apporte son lot d’améliorations et de nouveautés à découvrir dans l’article.

Notre test de Stellar Blade, la grosse exclu PS5 de ce mois de mai

En avril 2019, le studio coréen Shift Up dévoilait au monde son ambitieux Project Eve. Le jeu est devenu une exclusivité PS5 au cours du développement puis Stellar Blade, dont le nom officiel fut dévoilé en septembre 2022 lors d’un State of Play. Il se trouve enfin entre les mains des joueurs depuis le 26 avril dernier.Tout n’est pas pas parfait dans l’exclusivité de Sony et le studio Shift Up dispose encore d’une belle marge de progression. Pourtant, Stellar Blade nous a happé du début à la fin et même un peu au-delà. Un test au long court à découvrir en cliquant sur le lien.