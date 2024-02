Windows 11 prépare sa plus grosse mise à jour pour l’IA, Windows teste une version en interne

©Microsoft

Microsoft prépare la plus grosse mise à jour dédiée à l’IA de Windows 11

Il s’agit de Hudson Valley, ou W11 24H2, avec une sortie prévue pour fin 2024

Microsoft testerait, en interne, une version prémilinaire de Hudson Valley

Windows 12 serait repoussé pour laisser place à Hudson Valley

Depuis plusieurs mois, on sait que Microsoft mise plus que jamais sur l’IA. Il faut dire que Copilot s’invite chez les utilisateurs et que forcément, Windows 12 sera centré sur l’expérience autour de cette nouvelle technologie. Selon Windows Latest, Windows 11 va franchir une étape supplémentaire avec Hudson Valley.

À lire > Vous voulez tout savoir de Windows 11 ? Rendez-vous ici !

La sortie de la mise à jour Windows 11 24H2 approche

Hudson Valley, également appelé Windows 11 24H2, arriverait d’ici la fin de l’année 2024. Une version qui apportera plus de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour le système d’exploitation. Selon Windows Latest, elle est mentionnée dans un document de Microsoft. On apprend au passage l’existence d’une fonctionnalité appelée EnumDeviceDrivers permettant d’interagir avec les pilotes de Windows 11.

Microsoft n’a pas confirmé l’existence de cette mise à jour dont le déploiement arriverait en fin d’année 2024, comme précisé plus haut, entre le troisième et le quatrième trimestre. Il semblerait qu’une version préliminaire de cette mise à jour est testée en interne par Microsoft. On parle de la plus importante update au niveau de l’IA pour le système d’exploitation à ce jour.

Windows 12 pourrait être retardé pour laisser place à W11 24H2

Pour rappel, la mise à jour Windows 11 23H2 de la fin d’année 2023 a permis de renforcer les efforts de Microsoft en direction de l’intelligence artificielle. La sortie de Hudson Valley pourrait toutefois retarder celle de Windows 12, comme d’autres rumeurs l’annoncent. Notamment à cause du départ surprise de Panos Panay, ancien responsable de Windows et de Surface chez Microsoft.

L’homme envisageait d’intégrer davantage d’IA dans plusieurs applications majeures de Windows comme Notepad ou Paint. Il y a de fortes chances que son départ pour Amazon ait un peu chamboulé les plans de Microsoft. Bien évidemment, si Windows Latest reste une solide source, ces informations restent à prendre avec des pincettes.

La mise à jour Hudson Valley représente une étape supplémentaire pour Microsoft dont la force de frappe pour ces prochaines années n’est autre que l’IA. La firme de Redmond a même recruté un expert en nucléaire pour alimenter cette technologie.