Windows 11 va vous permettre de supprimer l’heure et la date de la barre des tâches

Windows 11 © Microsoft

Ces jours-ci, Microsoft teste de nouvelles options sur son OS roi Windows 11, quitte à bousculer les habitudes de ses sujets. Le constructeur planche notamment sur une fonction pour forcer la fermeture d’une application sur Windows 11, rendant le célèbre raccourci Ctrl-Alt-Suppr moins utile. Toujours le nez dans les versions bêta de l’OS, l’utilisateur PhantomOfEarth a repéré une nouvelle option de personnalisation dans la version 25300 de Windows 11 Dev Insider.

À lire aussi : Windows 11 23H2 : quelles sont les nouveautés de la prochaine grosse mise à jour ?

Cette fonctionnalité permet de masquer l’horloge et la date du jour de la barre d’état située à l’extrême droite de la barre des tâches. En revanche, il ne s’agit que d’une mouture préliminaire de Windows 11. Si bien qu’il n’est pas garanti que cette option finisse par s’imposer dans une version stable de Windows 11. Le cas échéant, nous ignorons encore sa date de déploiement.

À notre humble avis, la date et l’heure de la barre des tâches sont l’une des fonctionnalités les plus standards et les plus utiles du système d’exploitation. Il est extrêmement pratique de simplement jeter un coup d’œil vers la droite pour consulter l’heure exacte ; en particulier quand on est absorbé par un projet susceptible de faire perdre la notion du temps. Mais certains utilisateurs soucieux de se déconnecter de la vie réelle pourraient apprécier la possibilité de désactiver l’heure et la date.

Coming soon? Windows 11 might let you quickly turn off the system tray date/time from taskbar settings 👀



25300 has some strings that suggest this feature is being worked on, see below



(Image is a very low effort mockup/concept, ie NOT real) pic.twitter.com/JxFJZy5sXD — PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) February 26, 2023

Parmi les autres fonctionnalités de personnalisation souhaitées, certains utilisateurs aimeraient pouvoir afficher plusieurs fuseaux horaires sur la barre des tâches. Une telle option serait très pratique pour les personnes qui travaillent en équipe avec des collègues situés à l’autre bout du monde. Pour rappel, Windows 10 et Windows 11 devraient prochainement bénéficier des mises à jour UUP qui se veulent plus rapides et efficaces.