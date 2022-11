World of Warcraft Dragonflight : un joueur atteint le niveau 70 en moins de 3 h

World of Warcraft: Dragonflight © Blizzard Entertainment

Le 29 novembre marque la sortie de World of Warcraft: Dragonflight, neuvième extension de WoW qui fait la part belle aux Îles aux Dragons et aux Vols draconiques. Après les attaques DDoS ayant frappé les serveurs de WoW en mai dernier, l’accès au jeu est cette fois-ci compliqué en raison de l’afflux énorme de joueurs. Les serveurs sont en PLS et certains utilisateurs ont été bloqués dans des files d’attente interminables.

Mais d’autres ont été plus vernis et ont réussi à se connecter. C’est le cas du streamer coréen Adelio. Avec son équipe, il est parvenu à atteindre le niveau 70 en deux heures et demi. Pour réaliser ce fameux rush 70, il a formé un groupe composé d’un chasseur de démons, d’un chasseur et de trois druides. Les joueurs ont été plutôt chanceux puisqu’ils ont réussi à prendre un bateau pour les Îles aux Dragons en seulement sept minutes.

Adelio, premier joueur à boucler le rush 70 sur Dragonflight

D’autres joueurs ont attendu une éternité ou se sont ensuite retrouvés bloqués face à l’écran de chargement des nouvelles zones. Il existait différentes méthodes pour atteindre le niveau maximum, mais les Coréens se se sont concentrés simplement sur l’accomplissement rapide des quêtes. De quoi leur assurer le titre. Vous pouvez regarder l’intégralité de leur rush 70 sur Twitch.

Adelio et consorts ont surtout bénéficié de leur longueur d’avance par rapport à d’autres joueurs bloqués. Car dans les faits, il est tout à fait possible d’atteindre le niveau 70 en beaucoup moins de temps. Le joueur Gingi, qui sévit dans la guilde Echo, est ainsi parvenu à se hisser jusqu’au niveau 70 en seulement une heure et demie. Mais il avait dû attendre une autre heure et demie en amont, étant bloqué sur l’écran de sélection des personnages.

Toujours au rayon des rush WOW, un joueur de World of Warcraft Classic avait atteint le niveau 80 en moins de 9 heures dans l’extension Wrath of The Lich King.