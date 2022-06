Stranger Things : World of Warcraft a « ruiné ma vie » dit David Harbour (Jim Hopper)

David Harbour © Instagram @strangerthingstv

Comme tout le monde le sait, Henry Cavill, la star de The Witcher sur Netflix, est fortement apprécié par la communauté de joueurs. C’est en effet un fan de jeux vidéo, de PC (vous vous souvenez ?), et surtout, de Warhammer, comme nous l’avions vu dans cette vidéo. La Geeked Week nous aura amené l’homme qui pourrait bien être l’Anti-Henry : David Harbour, qui a amusé le public avec sa propre expérience avec les jeux vidéo.

World of Warcraft, une expérience embarrassante pour David Harbour

L’histoire « malheureuse » de David Harbour commence à la 17e minute du stream (ci-dessous), lorsque l’animatrice Felicia Day mentionne qu’elle et Harbour avaient récemment discuté de World of Warcraft. « Oh mon Dieu, la chose la plus embarrassante de mon existence » dit Harbour.

« En 2005, j’ai joué à fond à ce jeu ! Il a ruiné ma vie pendant environ un an. J’étais comme fou. J’étais follement accro à ce jeu vidéo. J’étais un guerrier elfe de la nuit appelé Norad, et il était le deuxième tank de toute ma guilde » a-t-il indiqué, alors que la troisième saison de Stranger Things explose des records d’audience sur Netflix.

Pendant ce temps, la star Winona Ryder le regardait en silence, portant un regard à la fois attentif et inquiet sur son visage. David Harbour a ensuite expliqué que si World of Warcraft avait ruiné sa vie, il avait fallu un autre jeu très différent pour le lui faire réaliser : les Sims.

« C’est tellement drôle, parce que j’ai aussi joué aux Sims. Vous avez déjà joué aux Sims ? » dit-il. « Vous pouvez être acteur dans les Sims. Vous pouvez progresser dans votre carrière, mais ce que vous devez faire avant tout, c’est de travailler sur des choses. Vous devez travailler sur votre discours et sur votre corps, n’est-ce pas ? ».

La série Stranger Things se dirige maintenant vers sa cinquième (et dernière) saison. À ce titre, David Harbour avait justement donné son avis très enjoué sur le final, que nous ne connaissons bien évidemment pas encore.