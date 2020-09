World of Warcraft : un bug fait retomber certains personnages à leur niveau de 2010

Des joueurs de World of Warcraft évoluant dans le royaume de Khadgar ont eu une très mauvaise surprise en se connectant. Certains personnages sont retombés au niveau auquel ils étaient en 2010. Blizzard a reconnu le bug et travaille à le résoudre.

Capture d’écran de la prochaine extension Shadowlands de WoW – Crédit : Blizzard

Dans World of Warcraft, le royaume de Khadgar n’est pas le plus populaire. La population de joueurs y est plutôt faible. Heureusement car encore plus de joueurs auraient pu être touchés par ce bug. Très ennuyant, il est responsable de sueurs froides pour certains. Les joueurs de WoW affectés par ce bug ont vu le niveau de leur personnage retomber à 85 au lieu de 120. Le niveau 85 était le maximum qui pouvait être atteint à la sortie de la troisième extension, Cataclysm, en 2010.

Certains personnages de WoW ont voyagé dans le temps, au grand désarroi des joueurs

Encore plus étonnant, des joueurs ont remarqué que leurs personnages étaient équipés de la même armure et des mêmes armes qu’il y a une dizaine d’années. D’autres joueurs ont été plus malchanceux en découvrant que des personnages avaient totalement disparu comme s’ils n’avaient jamais été créés.

Le Youtubeur MadSeasonShow spécialisé dans World of Warcraft n’a pas échappé au bug. Il a donc publié une vidéo expliquant comment « Blizzard a détruit mon compte WoW ». En effet, presque tous ses personnages ont été modifiés ou ont disparu. Un nouveau personnage de niveau 81 avec un nom différent est même apparu dans son compte. Il s’avère en fait que c’était une ancienne version de son personnage actuel de niveau 110 qu’il avait renommé il y a plusieurs années.

Blizzard a reconnu le bug sur les forums du jeu, mais il n’a pas donné d’explications supplémentaires. Heureusement, il a confirmé que les personnages n’ont pas été supprimés ou modifiés de manière permanente. Le studio américain a déclaré il y a quelques heures que « les joueurs qui ont des personnages manquants ou des personnages d’un niveau plus faible devraient commencer à les voir rétablis ce soir ». Si vous jouez sur le royaume de Khadgar et que vous rencontré le même problème frustrant, tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici quelques heures. En attendant, n’oubliez pas que la série animée Shadowlands Afterlives est disponible sur la chaîne YouTube de World of Warcraft.

