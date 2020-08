World of Warcraft : la série animée Afterlives sera dévoilée en avant-première à la Gamescom

Crédit : Blizzard

Blizzard vient de révéler l’existence d’une nouvelle série animée sur l’univers de World of Warcraft et plus particulièrement sur celui de Shadowlands, la nouvelle extension attendue avec impatience. Cette série s’appelle Afterlives, ou Les Éternités en français. Le studio américain a accompagné son annonce inattendue d’une bande-annonce de 50 secondes. Inutile de vous dire que la hype monte déjà auprès des internautes et des joueurs WoW sur les réseaux sociaux.

Une série de courts-métrages animés centrée sur l’histoire de Shadowlands

Nous n’avons pas beaucoup de détails supplémentaires en ce qui concerne Afterlives, si ce n’est qu’il s’agit d’une série de courts-métrages d’animation qui reprendra l’histoire de Shadowlands. Elle va donc mettre en scène les quatre congrégations de l’Ombreterre qui sont Bastion, Maldraxxus, Sylvarden et Revendreth.

D’après les images révélées par Blizzard, on peut s’attendre à en découvrir davantage au sujet de la reine de l’hiver, de Draka et de Sire Denathrius. De plus, la dernière scène de la bande-annonce d’Afterlives laisse fortement suggérer qu’Arthas Menethil et Uther le Porteur de Lumière vont se rencontrer sur le champ de bataille.

World of Warcraft n’est pas qu’un jeu vidéo. L’univers va beaucoup plus loin et s’étend à d’autres domaines. En effet, nous vous avons récemment présenté le jeu de plateau Small World of Warcraft où les joueurs partent à la conquête du monde d’Azaroth. Blizzard n’en est pas non plus à son coup d’essai pour ce qui est des séries animées. En 2016, il sortait Harbingers, basée elle aussi sur une extension du nom de Légion.

Afterlives sera dévoilée en avant-première par Blizzard ce jeudi 27 août à l’occasion de la Gamescom.

