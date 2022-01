Xbox Games With Gold février 2022 : découvrez les quatre jeux gratuits du mois

Les jeux offerts en février aux abonnés Xbox Live Gold

Les abonnés du Xbox Live Gold vont avoir de quoi faire en février. Comme à l’accoutumée, Microsoft a dévoilé la liste des quatre titres qui seront disponibles pendant un temps limité. Pour mémoire, le Xbox Live Gold permet aussi aux joueurs Xbox d’avoir accès au mode multijoueur de leurs jeux fétiches (hormis pour les free-to-play qui sont désormais accessibles sans surcoût). Cet abonnement à 6,99 euros par mois offre en outre des réductions sur certains titres. Détail important, le Xbox Live Gold est désormais intégré au Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft a donc révélé l’identité des quatre jeux offerts en février. On retrouve deux titres Xbox 360 et deux titres Xbox One qui sont évidemment rétrocompatibles.

Les Chevaliers de Baphomet 5 : La Malédiction du Serpent

Ce jeu d’aventure mobilisera les talents d’enquêteur qui sommeillent en vous. Alors qu’un voleur a dérobé le tableau « La Maledicció » dans une galerie parisienne, George Stobbart et Nico Collard vont tenter d’élucider le mystère. Le joueur devra analyser une flopée d’indices et résoudre des énigmes afin de révéler un vaste trafic d’œuvres d’art. Les amateurs de point’n click seront servis avec ce titre signé Revolution Software qui sera disponible tout au long du mois de février.

Aerial_Knight’s Never Yield

Changement de décor avec Aerial Knight’s Never Yield où vous incarnez Wally, un protagoniste qui a sacrément la bougeotte. Dans ce runner en side-scrolling 3D, le joueur détient des informations précieuses sur la ville de Détroit. Ce qui lui attire des inimitiés. Au cours des 13 niveaux, Wally devra ainsi échapper à une myriade d’antagonistes, tout en évitant les obstacles se dressant sur sa route. Un défi pour les speedrunners qui feront tout pour achever le jeu le plus rapidement possible. Disponible du 16 février au 15 mars.

Hydrophobia

On prend à présent la mer avec Hydrophobia où vous entrerez dans la peau de Kate Wilson qui partira à l’assaut d’une cité flottante sous le joug de terroristes aux objectifs machiavéliques. Elle devra les neutraliser en mettant à profit ses compétences d’ingénieur. Cela sera toutefois loin d’être une mince affaire, sa peur de l’eau étant encore très vivace… Énigmes, combats et tension aquatique sont au rendez-vous de ce jeu d’aventure très prenant. Disponible du 1er au 15 février.

Band of Bugs

Enfin, les abonnés pourront se frotter à Band of Bugs, un jeu de stratégie/tactique au tour par tour où vous serez à la tête d’une armée d’insectes prêts à en découdre. Cafard, moustique, sauterelle, araignée… Chaque espèce bénéficie de capacités propres et il faudra les combiner habilement pour remporter la victoire sur le champ de bataille. Il est possible de réaliser la campagne solo, de lancer des scénarios alternatifs mais aussi de défier vos amis grâce au mode multijoueur. Disponible du 16 au 28 février.