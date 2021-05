Xbox : nouveau Fallout en préparation chez Bethesda ?

La saga Fallout pourrait-elle bientôt signer son retour ? Les années 2010 ont été difficiles pour la licence, avec de nouveaux opus décevants qui ont créé un désamour chez les fans. De nombreux joueurs ont fortement critiqué les dernières itérations, et notamment Fallout 76, qui était une vraie catastrophe à sa sortie. Aujourd’hui, une petite lueur d’espoir vient de se rallumer chez les fans. En effet, Ben Decker, Head of Gaming Services chez Xbox, pourrait avoir involontairement mentionné un nouvel opus à venir.

Fallout : du nouveau contenu ajouté « day one » au Game Pass, nouveau jeu ou pas ?

Trois ans après Fallout 76 et six ans après Fallout 4, allons nous bientôt avoir droit à un nouvel opus ? Une interview récente de Ben Decker a semé le doute dans la tête des fans. Le boss du Xbox Game Pass a en effet confusément parlé d’un jeu Fallout, sans pour autant dévoiler s’il existe déjà où s’il s’agit d’un jeu à venir. Voyez plutôt ci-dessous.

« 55% des personnes interrogées ont déclaré que la principale raison de leur adhésion [au Game Pass] était d’obtenir de nouveaux jeux dès leur sortie, le contenu « day one ». C’est pourquoi nous avons investi. Nous avons 23 studios avec Xbox et Bethesda, travaillant sur Halo, Forza, Fallout et une nouvelle IP dont nous n’avons même pas encore parlé et qui va vous épater. Nous pouvons livrer tout cela dans Game Pass dès le premier jour. » a déclaré Ben Decker à GamesRadar.

Ici, le sujet est clairement le contenu arrivant « day one » sur le Game Pass, et donc les nouveaux jeux issus des Xbox Games Studios et Bethesda. Dans ce cas, pourquoi citer Fallout ? Le dernier jeu en date est Fallout 76, sorti en 2018, et aucun nouvel opus n’a été annoncé pour l’instant. Cela sous-entend donc qu’un nouveau jeu Fallout pourrait être en développement.

Sauf peut-être si Ben Decker, et c’est la crainte des fans, faisait allusion à Fallout 76, qui continue de proposer du nouveau contenu « day one » sur le Game Pass au fil des mises à jour. Cependant, prendre cet exemple pour l’ajout de contenu day one serait bancal. En effet, les DLCs de Fallout 76 sont de toute façon gratuits pour les possesseurs du jeu.

Fallout : Bethesda très occupé, Obisidian ou InXile pour prendre le relais ?

Alors que Bethesda travaille activement sur Starfield, prochain triple A du studio, plusieurs autres licences sont attendues de pied ferme par les fans. Parmi celles-ci, la plus brûlante est sans doute The Elder Scrolls 6, puisque Skyrim est sorti en… 2011, il y a presque 10 ans. Mais dans son sillage, la saga Fallout n’est pas en reste, avec une communauté énorme de fans. Les moddeurs continuent d’ailleurs à travailler activement sur les anciens jeux. La licence mériterait un nouvel opus pour regagner le cœur des joueurs.

Alors que Bethesda est actuellement très occupé avec Starfield et The Elder Scrolls VI, une sortie prochaine d’un nouveau Fallout semble à priori compromise. Sauf peut-être si Microsoft décide de passer le flambeau à Obsidian ou InXile. Après tout, les deux studios appartenant à Microsoft ont par le passé eu des liens forts avec Fallout. Cependant, Obsidian est actuellement assez chargé avec le développement de Grounded, The Outer Worlds et Avowed. InXile, de son côté, après la sortie très récente de Wasteland 3, travaille sur un nouveau RPG inconnu, et un autre jeu dont on ignore encore la nature. L’espoir est permis.

Source : comicbook.com