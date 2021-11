Xbox Series et One : Microsoft ajoute 76 jeux rétrocompatibles

Microsoft a relancé son programme de rétrocompatibilité Xbox après deux ans. Au total, 76 jeux de la première Xbox et de la Xbox 360 ont été ajoutés au programme et sont jouables sur les Xbox Series X et S et la Xbox One.

À l’occasion du 20e anniversaire de Xbox, Microsoft a finalement relancé le programme de rétrocompatibilité qui était arrivé pour la première fois sur la Xbox One en 2015. Ce programme permet de profiter des jeux de la première Xbox et de la Xbox 360 sur la Xbox One et maintenant sur les Xbox Series X et S.

En 2018, les joueurs de la Xbox One pouvaient profiter de 500 jeux rétrocompatibles. Néanmoins, le programme s’est arrêté l’année suivante et aucun nouveau jeu rétrocompatible n’a été ajouté, jusqu’à maintenant. Microsoft vient effectivement d’annoncer l’arrivée de 76 nouveaux jeux qui sont jouables sur la Xbox One et la Xbox Series X et S.

Prise en charge de l’Auto HDR, meilleure résolution et FPS Boost, les jeux rétrocompatibles s’améliorent

Parmi les nouveaux jeux rétrocompatibles dont vous pouvez retrouver la liste complète sur cette page, il y a notamment l’intégralité des séries Max Payne et F.E.A.R, Skate 2, Star Wars : Jedi Knight II, Star Wars : Starfighter et Dead or Alive Ultimate. De plus, les nouveaux jeux rétrocompatibles prennent en charge l’Auto HDR sur les Xbox Series X et S. Les jeux de la première Xbox bénéficient d’une meilleure résolution qui est 4 fois supérieure sur Xbox Series X et Xbox One X, 3 fois supérieure sur Xbox Series S et 2 fois supérieure sur Xbox One S et Xbox One.

Microsoft a également annoncé que : « votre expérience sera d’autant plus fluide sur 11 des titres ajoutés aujourd’hui grâce au FPS Boost qui double le nombre d’images par seconde d’origine, jusqu’à 60 images par seconde. Parmi ces jeux, on retrouve F.E.A.R., F.E.A.R. 3, Binary Domain et NIER ». D’ailleurs, le FPS Boost a aussi été ajouté à des jeux déjà existants du programme de rétrocompatibilité comme Fallout 3 ou encore Dead Space 2 et 3. Il sera également compatible avec 33 jeux du Xbox Cloud Gaming tels que Fallout 4, Fallout 76 et The Evil Within 2.

Ce sera le dernier ajout de jeux rétrocompatibles pour les Xbox Series et Xbox One

Enfin, les 76 nouveaux jeux du programme de rétrocompatibilité Xbox sont une excellente nouvelle pour les nostalgiques et les plus jeunes qui n’ont pas eu l’occasion d’y jouer. Cependant, Microsoft a confirmé que ce seront les derniers jeux rétrocompatibles qui seront ajoutés. « Bien que nous continuerons à préserver et à améliorer ces œuvres d’art que sont les jeux vidéo, nous avons atteint les limites légales et techniques pour ajouter d’autres jeux de notre passé au catalogue rétrocompatible sur Xbox One et Xbox Series », a-t-il précisé.

