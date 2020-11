Xbox Series X : on a démonté la console de Microsoft !

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Alors que la nouvelle console de Microsoft est enfin disponible pour tout le monde, et que les volumes de ventes semblent suggérer un démarrage sur les chapeaux de roue, nous avons voulu savoir ce que la Xbox Series X avait dans le ventre. Littéralement. Nous avons donc démonté la console « ex-next-gen » afin de découvrir tous les détails entourant sa conception et l’arrangement interne des composants. C’est également l’occasion de découvrir le fonctionnement de son système de refroidissement.

Démontage : un tournevis et de l’huile de coude

Le démontage est relativement aisé, en tout cas jusqu’au ventilateur interne, ce qui simplifiera le moment où il faudra penser à le nettoyer. Au delà, le démontage est un peu plus complexe, sans non plus être compliqué. Toutes les vis – et elles sont plutôt nombreuses – sont de type Torx T8, de différentes longueurs. Attention tout de même, certaines sont particulièrement bien serrées et vous demanderont un peu d’huile de coude !

La première étape sera de retirer le lecteur Blu-ray 4K UHD. Pour l’anecdote, c’est le même lecteur que l’on trouve déjà sur la Xbox One X et la Xbox One S. Il est ensuite possible de retirer le gros bloc regroupant le radiateur, les deux PCB, les contrôleurs WiFi 5 et Bluetooth (placé sur des PCB secondaires) ainsi que l’alimentation.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Il vous faudra encore pas mal de patience pour atteindre le SoC d’AMD (une puce regroupant un CPU Zen 2 octa-core et une partie graphique RDNA 2), bien caché sur son PCB pris en sandwich entre les différentes parties du système de refroidissement. A ses côtés, on découvre les 16 Go de mémoire GDDR6 et un peu plus loin, le SSD de 1 To au format M.2 2230.

Au final, la Xbox Series X semble particulièrement bien conçue, compacte et au système de refroidissement ingénieux. Les ingénieurs de chez Microsoft ont fait du bon travail !