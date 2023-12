Xbox Series X2 : la prochaine console Microsoft sortirait bien plus tôt que prévu

Microsoft aurait l’intention de devancer Sony dans la course aux consoles de nouvelle génération, en lançant sa « Xbox Next » ou « Xbox Series X2 » dès 2026. Cette console, qui succéderait à la Xbox Series X, serait un rafraîchissement complet, sans passer par une mise à jour intermédiaire comme la PlayStation 5 Pro.

Microsoft a l’intention de prendre de l’avance dans la course aux consoles de nouvelle génération avec le lancement prévu de la « Xbox Next » ou « Xbox Series X2 » dès 2026. Cette future console, succédant à la Xbox Series X, promet d’apporter une véritable révolution, écartant l’idée d’une simple mise à jour intermédiaire à la manière de la PlayStation 5 Pro.

Xbox Next : Microsoft préparerait sa console de nouvelle génération pour 2026

L’information émane du journaliste et expert de l’industrie du jeu, Jeff Grubb, qui a partagé sur son podcast les détails fournis par une source fiable déjà à l’origine de plusieurs fuites concernant la PS5 Pro. Selon Grubb, Microsoft a bel et bien des projets concrets pour la Xbox Next en 2026, que ce soit une version Pro ou une toute nouvelle console.

Jeff Grubb a également révélé que la rumeur sur une Xbox Series X 100 % dématérialisée, circulant depuis septembre, a été abandonnée au profit d’une refonte complète. « Ma source dit que ce projet est annulé et qu’ils allaient opter plutôt pour une Xbox Next plus tôt que prévu » dit-il. Une information qui avait déjà plus ou moins été confirmée par le PDG d’Xbox.

Nouvelle Xbox (concept) © Imagemme

Ainsi, Microsoft souhaiterait devancer Sony en lançant une nouvelle console plus tôt que prévu, sautant toute mise à niveau intermédiaire. Il faut dire que les ventes impressionnantes de la PS5, par rapport à la Xbox Series X, justifient cette stratégie. Avec une probable PlayStation 6 qui sortirait en 2028 au plus tôt, un lancement anticipé conférerait un avantage significatif à Xbox.

Concernant cette éventuelle Xbox Next, Phil Spencer, PDG du groupe, suggère que la performance matérielle ne fait pas tout. Il vise à rendre les jeux Xbox accessibles sur tous les appareils via le streaming, laissant planer la possibilité que la Xbox Next puisse se positionner comme un appareil de streaming, selon ses précédentes suggestions.

