Xbox Series X et S : le prix des consoles va augmenter au Japon

Il fallait s’y attendre. Après l’augmentation du prix de la PS5 l’année dernière, c’est au tour de la Xbox Series X/S de coûter plus cher. Microsoft vient de confirmer officiellement la hausse des prix des consoles next-gen au Japon. Pour le moment, c’est le seul pays touché par l’augmentation des prix. Nous ne savons pas encore si la France et les autres pays seront aussi concernés, mais ce n’est pas impossible.

Fin 2022, Phil Spencer qui est le directeur de Xbox évoquait déjà une potentielle augmentation des produits et services Xbox. Il ne faut pas non plus oublier que les consoles next-gen ne sont pas rentables pour Microsoft. En effet, la firme perd entre 100 et 200 dollars sur chaque Xbox Series X et S vendue. Augmenter les prix des consoles va donc lui permettre d’amortir cette perte, du moins sur le marché japonais pour le moment.

La Xbox Series X coûtera 35 euros plus cher au Japon contre 40 euros pour la Xbox Series S

À partir du 17 février, la Xbox Series X va passer de 54 978 yens (398 euros) à 59 978 yens (424 euros). Cela représente donc une augmentation d’environ 35 euros. Quant à la Xbox Series S, elle va passer de 32 278 yens (228 euros) à 37 978 yens (268 euros). Avec environ 40 euros de différence, la console plus abordable de Microsoft est celle qui va le plus augmenter de prix.

En plus d’annoncer les nouveaux prix des Xbox Series X et S, Microsoft a déclaré que c’était une « décision difficile à prendre ». Son objectif est toujours d’offrir la meilleure expérience Xbox possible aux utilisateurs, mais la hausse de prix était inévitable.

Il ne faut pas non plus oublier que Microsoft va augmenter le prix de ses jeux cette année. Aux États-Unis par exemple, ils vont passer de 59,99 dollars à 69,99 dollars. Avec la hausse des prix des consoles au Japon, on pourrait donc croire que Microsoft se prépare à faire de même dans le reste du monde, y compris en France. Néanmoins, rien n’a encore été confirmé pour le moment. La Xbox Series X est toujours à 499,99 euros contre 299,99 euros pour sa petite sœur la Xbox Series S.

