Microsoft va augmenter le prix de ses jeux Xbox et windows à 70 euros

Microsoft va augmenter le prix de ses jeux Xbox Series X et S dès 2023. Des jeux comme Starfield, Redfall et Forza Motorsport attendus pour l’année prochaine seront ainsi vendus à 69,99 $ au lieu de 59,99 $ aux États-Unis.

Microsoft a finalement décidé d’emboîter le pas à Sony Interactive Entertainment et aux autres éditeurs comme Ubisoft qui ont récemment augmenté le prix de leurs jeux. À l’instar de God of War Ragnarök et du prochain Assassin’s Creed Mirage, les prochains jeux Xbox Series X et S coûteront 69,99 $ au lieu de 59,99 $ à leur sortie en 2023.

Starfield © Bethesda Game Studio

La hausse des prix des jeux Xbox a été confirmée aux États-Unis. Il faut s’attendre à ce qu’elle suive également dans le monde entier. En France, les jeux Xbox Series X et S coûteraient donc 79,99 € à leur lancement. Ce n’est pas une surprise puisque Phil Spencer avait déjà évoqué une potentielle augmentation des produits et services Xbox.

Starfield, Redfall et Forza Motorsport seront les premiers jeux Xbox Series à coûter 69,99 $ à leur sortie

L’augmentation du prix des jeux Xbox « reflète le contenu, l’échelle et la complexité technique de ces titres ». C’est en tout cas la justification donnée par Microsoft. Starfield, Redfall et Forza Motorsport seront les premiers jeux first-party à refléter cette hausse de prix. Ils seront tous les trois disponibles en 2023. D’ailleurs, Starfield va avoir plus de 250 000 lignes de dialogues que les joueurs pourront découvrir.

Microsoft qui perd entre 100 et 200 dollars sur chaque console Xbox Series a confirmé que ces jeux seront aussi disponibles via le Game Pass. À 9,99 €/mois, l’abonnement de Microsoft permet de jouer à des centaines de jeux sur PC ou Xbox. Les joueurs qui ne veulent pas débourser 69,99 $ pour un jeu de Microsoft sur Xbox ou PC pourront donc en profiter via le Game Pass s’ils sont abonnés.

Pour le moment, Microsoft n’a pas encore confirmé si les prix des consoles Xbox Series X et S augmenteront à leur tour. Un porte-parole a en tout cas déclaré que Microsoft ne voulait pas augmenter le prix des jeux pour les fêtes de fin d’année. C’est la raison pour laquelle la hausse des prix sera appliquée dès l’année prochaine. Les jeux first-party seront vendus à 69,99 $ (79,99 € en France) sur toutes les plateformes, c’est-à-dire PC et Xbox.

Source : Polygon