Xbox Series X et S, Game Pass : tous les prix risquent d’augmenter !

Se félicitant pour la rentabilité de l’Xbox Game Pass, le directeur d’Xbox et P.-D. G. de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a évoqué une potentielle augmentation de tous les produits et services Xbox, allant des consoles aux abonnements, en passant par les accessoires.

Xbox Series et Game Pass © Microsoft / Tom’s Guide FR

Lors d’un événement Wall Street Journal Live, le directeur d’Xbox et P.-D. G. de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a partagé ses réflexions sur le statut de l’Xbox Game Pass, le service d’abonnement vidéoludique de la société. Phil Spencer a indiqué que son service était désormais rentable pour Microsoft, le service rapportant 15 % des revenus des jeux à l’entreprise. « Je pense que cela restera dans ces 10 à 15 % de notre chiffre d’affaires global, ce qui est rentable pour nous », a-t-il déclaré.

En revanche, le grand patron de la division gaming de Microsoft note également que si les abonnements à l’Xbox Game Pass sur PC ont connu une « croissance incroyable », le service a ralenti sur les consoles. Dans la foulée, Spencer a également fait allusion à des augmentations de prix potentielles pour les produits et services Xbox.

Le prix des consoles Xbox Series et le Xbox Game Pass va très probablement augmenter

« Nous avons maintenu le prix de notre console, nous avons maintenu le prix des jeux et de notre abonnement » dit-il, en faisant probablement un tacle à Sony, qui a augmenté ses tarifs. « Je ne pense pas que nous pourrons faire ça éternellement. Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses, mais à l’approche des vacances, nous avons pensé qu’il était vraiment important de maintenir les prix » a-t-il ajouté.

Le chef de la division Xbox ne précise pas exactement de quels produits il s’agit. Cependant, il est possible qu’il fasse référence aux consoles Xbox Series X et S, à des services comme le Xbox Game Pass ou aux accessoires. Vu ce qu’il dit, l’augmentation de prix généralisée pourrait donc avoir lieu début 2023, après les fêtes.

Tout augmente. En août et en réponse à l’inflation, Sony avait annoncé une augmentation des prix de ses consoles PS5 dans certaines régions, dont l’Europe. Malgré cette décision, Microsoft avait continué à vendre ses consoles à leur prix d’origine. Le prix du PS Plus a également augmenté, même s’il reste un peu moins cher que le Game Pass (dès 8,99 € par mois pour le PS Plus contre 9,99 € par mois pour le Game Pass).

En réponse, Microsoft avait rassuré les joueurs en confirmant qu’aucune hausse de prix n’était à prévoir pour les Xbox Series X et S. « Nous évaluons constamment notre entreprise pour offrir à nos fans d’excellentes options de jeu. Néanmoins, la société ne prévoit pas d’augmenter les prix, du moins pas pour le moment », avait déclaré Spencer, à l’époque.

Source : WSJ Tech Live