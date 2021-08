Xena : Lucy Lawless a détesté tourner les scènes d’action de la série

Après plusieurs années d’absence, Lucy Lawless est enfin de retour sur le petit écran. En effet, la comédienne est actuellement à l’affiche de My Life is Murder. En pleine tournée promotionnelle, la comédienne n’a pas échappé aux aux questions des journalistes sur son parcours dans Xena. Il faut dire que le programme est devenu culte, ayant marqué bon nombre de générations. Pour l’occasion, Lawless a fait une révélation de taille. La comédienne a détesté donner de sa personne pour tourner les nombreuses scènes d’action de la série. Mais en bonne professionnelle, elle n’a jamais montré ses faiblesses, voulant toujours offrir le meilleur d’elle-même.

Xena n’aime pas les scènes de combats ! – Crédit : Universal TV

Aussi curieux que cela puisse paraître, la comédienne n’est pas une grande adepte des combats. Pourtant, ses performances physiques ont largement contribué à sa renommée mondiale.

Xena : Lucy Lawless n’aime pas les combats

Lorsque l’on regarde Xena, on ne peut être qu’époustouflé par les prouesses physiques de Lucy Lawless. Avec sa carrure athlétique, la comédienne s’est prêtée de nombreuses fois à ses scènes d’action épiques. Pourtant, ce genre d’exercice est loin d’être sa tasse de thé. « Oh oui, j’ai toujours détesté l’action. Je n’arrive toujours pas à croire que cela m’a permis de percer à Hollywood. En réalité, je déteste le féerique et le fantastique. Aucun de ces trucs ne m’intéressent. Et pourtant, j’en ai fait beaucoup » témoigne ainsi l’actrice.

En effet, si on regarde la carrière de la comédienne, de nombreux projets fantastiques jalonnent son CV. Après Xena, Lawless est apparue dans Battlestar Galactica ou encore Spartacus. Un comble pour une actrice, préférant de loin les drames intimistes ou les comédies grand public. Difficile de se défaire de cette étiquette pour celle qui aimerait désormais passer à autre chose.

Avec My Life is Murder, Lawless peut enfin changer de registre et prouver que sa palette de jeu est bien plus large. Dans cette série, la comédienne joue une enquêteuse hors pairs, dotée d’un sens aigu des relations humaines et de la psychologie. Intrépide et sans vergogne, elle s’engage dans la défense de la veuve et de l’orphelin. Et croyez-nous, le programme vaut le coup d’œil.

