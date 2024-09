Parmi les séries incontournable de Netflix, on peut désormais citer Mad Men. Ce programme qui nous plonge dans une agence publicitaire des années 1960 à New York est désormais disponible en intégralité sur la plateforme de SVOD. Les sept saisons ont été intégrées le 12 août mais un épisode est aux abonnés absents.

Nommé “My old Kentucky”, l’épisode 3 de la saison 3 met en scène un “blackface”, Roger Sterling se badigeonnant le visage de peinture noire pour amuser la galerie.

Netflix censure un épisode de Mad Men pour une scène de blackface

Jugé raciste de nos jours, le blackface est une pratique qui remonte au XIX siècle. Aux Etats-Unis, les acteurs de théâtre blancs se maquillaient couramment le visage en noir pour se moquer des personnes noires. Cette représentation péjorative est désormais vivement condamnée. Sur les autres plateformes où est diffusé Mad Men, un message de prévention a été ajouté par Lionsgate en 2020 au début de l’épisode polémique :

Un des personnages est représenté en noir dans un épisode qui montre comment le racisme était banalisé dans l’Amérique de 1963. En s’appuyant sur l’authenticité historique, les producteurs de la série se sont engagés à montrer les injustices et les inégalités dans notre société, qui perdurent encore aujourd’hui, afin que nous puissions examiner même les parties les plus douloureuses de notre histoire pour réfléchir à ce que nous sommes aujourd’hui et à ce que nous souhaitons devenir. Nous présentons donc l’épisode original dans son intégralité.

Après avoir censuré un épisode de la série Community pour une séquence de blackface, Netflix a décidé de réitérer. L’épisode “My old Kentucky” de Mad Men n’est donc pas accessible sur le catalogue. Interrogée à ce sujet par plusieurs médias, la plateforme n’a pas daigné réagir officiellement, laissant la colère monter sur les réseaux sociaux. “Le but était de montrer à quel point Roger était ringard et déconnecté de la réalité, même pour la fin des années 1960”, déplore un internaute sur Reddit.

“Le racisme a existé, prétendre le contraire est non seulement stupide, mais aussi insensible et dangereux. Putain, je déteste Netflix”, renchérit un autre téléspectateur remonté comme une pendule. Nombre de personnes regrettent qu’un épisode important pour l’intrigue ait été tout bonnement retiré. Elles estiment en outre que la démarche est contre-productive.

“C’est tellement stupide pour tellement de raisons. Encore une raison d’arrêter de donner votre argent à Netflix. Prétendre qu’une atrocité historique n’a jamais eu lieu, qu’il s’agisse de racisme, de misogynie, de génocide, de guerre, etc n’a jamais été une bonne chose”, affirme un internaute sur Reddit. “On n’est pas censé regarder cette scène et penser ‘wow, c’est génial’. Les scénaristes essayaient de montrer à quel point ces gens étaient racistes et déconnectés de la réalité”, explique une autre personne.