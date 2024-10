Xiaomi 15, Honor Magic 7, Asus ROG phone 9… la prochaine génération de smartphones haut de gamme va s’offrir le Snapdragon 8 Elite

Qualcomm

Qualcomm est actuellement à Hawaï où a lieu le sommet annuel Snapdragon. L’occasion pour le constructeur de puces électroniques de présenter son nouveau processeur mobile : le Snapdragon 8 Elite.

Successeur du SnapDragon 8 Gen 3 il aurait sans doute pu s’appeler SnapDragon 8 Gen 4, mais ce n’est pas le cas. Le constructeur américain a en effet indiqué que ses processeurs haut de gamme porteraient désormais l’appellation Elite.

Le Snapdragon 8 Elite arrive après les nouveaux processeurs haut de gamme de chez Apple (le A18 Pro qui équipe la gamme iPhone 16 Pro) et de Mediatek (et son Dimensity 9400, qui équipe, par exemple, le Oppo Find X8).

Que propose le Snapdragon 8 Elite ?

Tout d’abord, il est le premier processeur de chez Qualcomm de la gamme Snapdragon bénéficie du tout nouveau CPU Oryon de seconde génération. Ce composant a été spécifiquement développé pour prendre en charge l’intelligence artificielle multimodale.

Doté de huit cœurs, dont deux à 4.32 Ghz (et six à 3.53 Ghz) c’est sans doute le processeur le plus rapide de sa génération. Cela implique une meilleure réactivité du smartphone avec une ouverture des applications plus rapide, une meilleure gestion du multitâche, une meilleure performance des jeux et, surtout, une meilleure prise en charge de l’IA.

En termes d’affichage, le Snapdragon 8 Elite embarque un GPU Adreno plus puissant et efficace que celui présent dans le SnapDragon 8 Gen 3. Cela signifie de meilleures images et un meilleur gameplay dans vos jeux vidéo.

Sur quels smartphones le Snapdragon 8 Elite sera présent ?

Après les annonces de Qualcomm, de nombreux fabricants de smartphone se sont manifestés afin d’indiquer lesquels de leurs appareils seront équipés.

Les deux premiers sont Xiaomi et Honor. En effet, des dirigeants des deux constructeurs se trouvaient à Hawaï et ont profité de l’annonce pour rejoindre sur scène le CEO de Qualcomm (Cristiano Amon). Ils ont ainsi pu annoncer en direct que le Xiaomi 15 et le Honor Magic 7 series seront équipés de la nouvelle puce lors de leur sortie le mois prochain en Chine.

Également présent au sommet Snapdragon, le responsable de la branche mobile de Samsung, TM Roh, en a profité pour confirmer que le nouveau processeur équipera les prochains smartphones haut de gamme de la marque (qui seront sans doute les Galaxy S25).

Par la suite, c’est Asus qui leur a emboîté le pas en annonçant que l’Asus ROG Phone 9, dernière génération de smartphone gaming, sera propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite. Bien entendu, OnePlus n’est pas en reste et le nouveau processeur de Qualcomm équipera le OnePlus 13 dès sa sortie (en Chine d’abord, sans doute, comme Honor et Xiaomi).