Xiaomi 15 : sa fiche technique se dévoile enfin, le prochain fleuron s’annonce prometteur

Le géant chinois Xiaomi se prépare à frapper fort avec son prochain fleuron, le Xiaomi 15. Des fuites en provenance de Chine viennent de dévoiler une partie de ses caractéristiques techniques, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a de quoi se réjouir pour les amateurs de smartphones puissants et polyvalents.

Des fuites révèlent les caractéristiques techniques du prochain fleuron de Xiaomi

Premièrement, le Xiaomi 15 devrait être le tout premier smartphone équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 4, qui promet des performances de pointe et une meilleure efficacité énergétique. Comme le Galaxy S25, donc.

Côté écran, on s’attend à une dalle plate LTPO offrant une résolution « 1,5K ». Ce type d’écran est non seulement plus agréable à l’œil grâce à sa définition, mais il permet aussi d’économiser la batterie (en ajustant dynamiquement le taux de rafraîchissement).

La photographie est un autre domaine où le Xiaomi 15 devrait briller. On parle en effet d’un triple capteur arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un large capteur de 1/1.3 pouce, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif, eux aussi de 50 mégapixels chacun. Tous ces capteurs bénéficieraient également de grandes ouvertures.

À lire : Xiaomi 15 : cette fuite révèle quasiment tout de l’appareil photo du modèle Pro

Le Xiaomi 14 Ultra nous avait déjà séduit en photo © Tom’s Guide

Le stockage et la RAM ne seront pas en reste non plus. Le Xiaomi 15 devrait être proposé dans une configuration maximale de 16 Go de RAM et 1 To de stockage, de quoi voir venir pour les utilisateurs les plus exigeants.

La sécurité et le confort d’utilisation seront également au rendez-vous avec un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran à ultrasons,déjà évoqué dans les rumeurs précédentes. Enfin, on peut s’attendre à des haut-parleurs stéréo et à un bon moteur de vibration.

En matière de design, le Xiaomi 15 devrait être proposé en noir et blanc au minimum, avec un choix de dos en verre ou en similicuir selon les versions. L’autonomie de la batterie reste un point d’interrogation pour l’instant, mais les fuites évoquent l’utilisation de cellules de nouvelle génération permettant de stocker plus de mAh dans le même espace. On peut donc espérer une légère amélioration de ce côté-là également.

Attendu mi-octobre en Chine, le Xiaomi 15 s’annonce comme un smartphone haut de gamme performant et polyvalent, sans pour autant révolutionner le genre par rapport à son prédécesseur, le Xiaomi 14 (voir notre test ici). Il faudra attendre une confirmation officielle de Xiaomi pour connaître tous les détails et le prix de lancement de ce nouveau smartphone très attendu.