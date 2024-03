iPhone 16 Pro : les premiers tests de performance sont tombés, que vaut-il face au Galaxy S25 ?

L’iPhone 16 Pro se dévoile peu à peu et les premières fuites concernant sa puce A18 Pro ne sont pas incroyables. Si les performances semblent en hausse, la concurrence se fait de plus en plus pressante, notamment avec le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. L’iPhone 16 Pro conservera-t-il sa couronne de roi de la performance ?