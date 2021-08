Xiaomi abandonne sa marque « Mi » et va simplifier le nom de ses appareils

Xiaomi a pris la décision non conventionnelle d’abandonner la marque « Mi » de ses smartphones, maintenant que son nom est plus ou moins connu dans le monde entier.

Xiaomi MIX 4 – Crédit : Xiaomi

Un porte-parole de Xiaomi a confirmé à XDA-Developers que la marque Mi sera abandonnée à partir de maintenant. Ce changement ne concerne pas seulement les smartphones, mais aussi certains de ses autres produits dans les domaines de l’informatique ou encore de la maison intelligente. La marque Mi est donc morte, et elle sera remplacée par un simple « Xiaomi ».

Xiaomi va donc simplifier grandement le nom de ses appareils, y compris ses smartphones, comme le font déjà ses concurrents. Ainsi, le prochain smartphone que Xiaomi dévoilera le 15 septembre prochain ne s’appellera pas Xiaomi Mi 11T, mais simplement Xiaomi 11T. On sait d’ailleurs qu’il sera propulsé par un processeur Dimensity de MediaTek et non un Snapdragon de Qualcomm.

Xiaomi n’utilisait déjà pas le nom « Mi » en Chine »

Le fabricant chinois n’utilisait sa marque « Mi » qu’à l’international, puisque tous ses produits en Chine sont simplement estampillés « 小米 » (Xiaomi). Ainsi, on a par exemple pu voir récemment que le nouveau MIX s’appelait simplement MIX 4, et non Mi MIX 4. Le retrait de « Mi » permettra donc d’uniformiser le nom de ses appareils sur tous les marchés.

Xiaomi a également récemment changé le nom qu’il utilisait à l’arrière des smartphones. Sur les Mi 10 en 2021, on retrouvait bien le logo « Mi » au dos, tandis que sur les Mi 11, le fabricant chinois l’a déjà remplacé par un simple « Xiaomi ». Avec la forte croissance de Xiaomi qui a permis au fabricant de devenir le premier sur le marché des smartphones en Europe, et premier sur le marché mondial au mois de juin, la simplification du nom de ses produits est une bonne nouvelle.

Le retrait de la marque » Mi » intervient 10 ans après la sortie du Xiaomi Mi 1, qui a lui-même été lancé un an après MIUI. Il permettra de simplifier les noms des produits Xiaomi, même s’il ne viendra pas résoudre la complexité du système de dénomination des smartphones de la société, qui peut parfois s’avérer compliqué à comprendre.

Source : XDADevelopers