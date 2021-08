Xiaomi Mi 11T : trois caméras à l’arrière et un processeur signé MediaTek

D’après @xiaomiui, qui trouve ses informations dans le code source de la surcouche du fabricant chinois, le Xiaomi Mi 11T répond au nom de code Amber en interne, et possède le numéro de modèle K11R.

Xiaomi Mi 10T – Crédit : Xiaomi

On sait désormais que le Mi 11T utilisera un processeur signé MediaTek plutôt que d’utiliser un Snapdragon 888 comme le Xiaomi Mi 11. Pourtant, l’année dernière, le Mi 10T avait bien utilisé la même puce que le Mi 10, un Snapdragon 865. Il devrait donc s’agir du nouveau MediaTek Dimensity 1200 AI que l’on retrouve dans le OnePlus Nord 2 que nous avions pu tester.

Ce changement de stratégie pourrait être la conséquence de la pénurie actuelle de composants, qui empêche les fabricants de smartphones de disposer d’assez de Snapdragon 888 pour fabriquer certains modèles. On sait par exemple que le Samsung Galaxy S21 FE a été reporté de plusieurs mois à cause de problèmes similaires d’approvisionnements.

Le Mi 11T utilise trois capteurs photo à l’arrière

Selon les informations de @xiaomiui, le Mi 11T utilisera trois capteurs photo au dos, dont un capteur principal de 64 MP OV64B, un capteur ultra grand-angle IMX335 ainsi qu’un capteur télémacro permettant un zoom 3X.

Côté écran, ce dernier sera sans surprise compatible avec un taux de rafraichissement élevé de 120 Hz, mais nous ne savons pas encore s’il s’agira d’un écran IPS comme l’année dernière ou d’un écran OLED. On espère que Xiaomi proposera un écran OLED sur cette génération.

Xiaomi avait dévoilé les Mi 10T, Mi 10T Lite et Mi 10T Pro au mois de septembre l’année dernière, la nouvelle génération devrait donc arriver d’ici peu de temps. Comme cette génération n’utilise pas le dernier processeur de Qualcomm, on s’attend à ce qu’elle soit proposée à un prix plus abordable que les modèles précédents. Pour rappel, le Mi 10T était commercialisé à 499 euros à son lancement, et le Mi 10T Pro à 599 euros.

Source : @xiaomiui