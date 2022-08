Xiaomi dévoile des lunettes AR intelligentes à la fiche technique musclée pour 400 €

Xiaomi vient de dévoiler les Xiaomi Mijia Glasses Camera : des lunettes intelligentes AR et VR à la fiche technique musclée. La firme vient de lancer un financement participatif en Chine pour leur développement et devraient être proposées — si elles sortent un jour — pour un peu moins de 400 euros.

La révolution de la réalité augmentée serait-elle enfin en marche, des années après l’échec de l’expérience des Google Glass ? Alors que nous attendons qu’Apple annonce officiellement ses propres lunettes AR/VR, Xiaomi a sauté le pas et a annoncé un produit relativement intéressant : la Xiaomi Mijia Glasses Camera.

Des lunettes intelligentes et abordables signées Xiaomi

Ces lunettes intelligentes combinent l’apparence d’une paire de lunettes ordinaire avec une technologie plutôt haut de gamme, si l’on en croit la fiche technique. Plutôt que d’essayer de proposer quelque chose à la mode, Xiaomi semble avoir mis le paquet sur les spécifications de ses nouvelles lunettes, qui entrent en crowdfunding en Chine.

Mis à part leur design très Robocop, ces lunettes ne pèsent que 100 grammes. Un poids qui peut paraître léger de prime abord, mais qui reste à relativiser une fois portées sur le nez. Le côté gauche des lunettes Mijia abrite deux caméras : une caméra principale de 50 MP et un téléobjectif périscopique de 8 MP. Ce dernier offre un zoom optique 5x (numérique 15x), en plus d’être livré avec une stabilisation d’image optique et une ouverture de f/3.4.

Le côté droit embarque un écran MicroLED fabriqué par Sony. Il sera capable d’aller jusqu’à 3 000 Nits en luminosité maximale, avec une densité de pixels de 3 281 ppi. On retrouvera un chipset Snapdragon de série 8 à l’intérieur, probablement nécessaire pour piloter tous ces pixels et offrir un enregistrement vidéo en haute définition via le système à double caméra.

Les lunettes embarqueront 3 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage interne, une puce WiFi bi-bande, du Bluetooth 5.0 et une batterie de 1 020 mAh (compatible avec la recharge magnétique de 10 W). Selon Xiaomi, vous pouvez les recharger de 0 à 80 % en seulement 30 minutes, et une charge complète vous durera 100 minutes d’enregistrement vidéo.

Ces lunettes semblent pour l’instant réservées à la Chine, avec une campagne de financement participatif qui vient tout juste de débuter. Le prix annoncé est de 2 699 CNY (400 euros environ) lorsque — et si — le produit arrivera officiellement dans les magasins.

Source : Xiaomi