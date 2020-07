Xiaomi fait breveter un smartphone avec des écouteurs sans fil intégrés

Xiaomi a l’habitude de repousser les limites du design des smartphones modernes, en produisant régulièrement des concepts excentriques et des prototypes futuristes. Comme l’a constaté LetsGoDigital, un brevet récent de Xiaomi comporte un certain nombre d’éléments de conception intéressants. Tout d’abord, il n’y a pas d’encoche, de perforation ou de caméra pop-up en vue, mais bien une caméra sous l’écran.

Crédit : LetsGoDigital

Depuis qu’Apple a mis à la mode le design des écouteurs sans fil avec ses AirPods, la plupart des marques l’ont suivi. Nous avons aujourd’hui tout un tas de concurrents comme les Samsung Galaxy Buds. Les écouteurs de la marque coréenne seront bientôt déclinés dans une nouvelle version, les Galaxy Buds Live. Plus récemment, on retrouve également les OnePlus Buds. Ceux-ci ont l’avantage d’avoir une autonomie conséquente et de se recharger à toute vitesse.

Xiaomi a présenté son brevet à l’International Design System In The Hague, qui fait partie de l’OMPI, l’Office mondial de la propriété intellectuelle.

La grille de haut-parleurs en haut pourrait être complètement retirée pour laisser la place aux écouteurs. Il semble même que ceux-ci pourraient d’une manière ou d’une autre être connectés directement au smartphone et utilisés ensuite comme haut-parleurs.

Quels seraient les problèmes d’un tel design ?

Tout d’abord, la conception du téléphone le rendra plus sensible aux dommages environnementaux causés par l’eau ou la poussière. En outre, celui-ci pourrait ne jamais obtenir une certification IP.

Deuxièmement, les écouteurs sont généralement arrondis et relativement épais pour assurer un ajustement sûr et confortable dans l’oreille. Cependant, cela semble assez difficile à concilier avec le design fin d’un smartphone moderne.

Enfin, le téléphone a besoin de place pour pouvoir loger les écouteurs sans fil. Xiaomi devrait donc faire des concessions sur certains composants internes du smartphone. Ils devraient par exemple réduire la taille de la batterie, ou inclure moins de capteurs photo.

