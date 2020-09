Xiaomi : le Mi 10T Pro serait vendu 699 euros en Europe

Xiaomi devrait bientôt lancer de nouveaux appareils dans la série des Mi 10 sous le nom de Mi 10T et Mi 10T Pro. Digital Chat Station a partagé une image sur Weibo qui dévoile le prix de la version la plus chère.

Le Mi 10T et le Mi 10T Pro ne seraient pas de véritables successeurs des Mi 10 et Mi 10 Pro actuels. En plus d’être moins chers, ceux-ci seraient différents sur plusieurs points.

Le Mi 10T Pro a déjà fait l’objet de nombreuses fuites. Ceux-ci ont déjà été pris en main et dévoilés sur Twitter. Amazon Espagne a aussi dévoilé les rendus officiels des deux téléphones de Xiaomi ainsi que quelques-unes de leurs caractéristiques techniques.

Digital Chat Station a publié davantage d’informations concernant le prochain téléphone de Xiaomi. Celui-ci devrait être vendu en Europe au prix de 699 euros. C’est 100 euros de moins que le Mi 10 et 300 euros de moins que le Mi 10 Pro.

Le prix en baisse serait justifié par quelques concessions au niveau des caractéristiques techniques. En effet, le Mi 10T Pro embarquerait le même processeur que le Mi 10, le Snapdragon 865, mais n’aurait plus droit à un écran OLED. En outre, le Mi 10T Pro serait équipé d’un écran LCD 144 Hz AdaptiveSync, et sera alimenté par une batterie de 5000 mAh. Le prix paraît élevé pour un écran LCD, mais le Mi 10T Pro semble avoir d’autres atouts.

Côté photo, le Mi 10T Pro profiterait d’un capteur de 108 MP, mais on ne connait pas encore le nom du capteur principal ni ceux des autres capteurs. La configuration du module photo à l’arrière ressemble beaucoup à celle du Vivo X50 Pro. Il ne serait pas impossible qu’en plus de la stabilisation optique et électronique, le capteur 108MP puisse disposer d’une stabilisation « gimbal ».

Le Mi 10 Ultra pourrait aussi voir le jour en Europe

Quand celui-ci a été annoncé, Xiaomi a bien précisé qu’elle ne commercialisera pas le Mi 10 Ultra en dehors de la Chine. Cependant, certains indices laissent présager une sortie mondiale. En effet, sur son blog espagnol, Xiaomi a lancé un concours permettant à sa communauté de tester des Mi 10 Ultra.

Mais ce n’est pas tout. Un paragraphe à la fin de la publication suggère une sortie mondiale. « Oh…mais si vous ne vivez pas à Madrid, ne vous inquiétez pas, cela ne s’arrête pas ici, nous avons déjà une autre surprise ULTRA à venir dans les prochains jours.« . Le téléphone avec les caractéristiques techniques les plus impressionnantes au monde à l’heure actuelle pourrait bien être commercialisé en dehors de l’Empire du Milieu.

