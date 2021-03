Xiaomi Mi 11 Lite 4G : les caractéristiques du smartphone ont été dévoilées

Le Xiaomi Mi 11 Lite 4G n’arrivera pas seul, puisqu’une version 5G plus puissante est également attendue au même moment.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G – Crédit : xiaomiui / Twitter

Le Xiaomi Mi 11 Lite ne réserve plus beaucoup de secrets. Nous avions déjà pu voir des photos volées du smartphone, qui dévoilaient un design assez similaire à celui du Xiaomi Mi 11. Cependant, contrairement à son grand-frère, il sera équipé d’un écran plat plutôt qu’incurvé sur les quatre côtés.

L’organisme de certification TENAA a dévoilé il y a quelques jours que le Xiaomi Mi 11 Lite 5G sera le smartphone 5G le plus fin du marché, avec seulement 6,81 mm d’épaisseur. Le Mi 11 Lite 4G devrait donc avoir la même épaisseur.

Let's remember the leaked images of #Mi11 Lite. pic.twitter.com/24xuO8bpnU — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) March 16, 2021

Quelles caractéristiques techniques pour le Mi 11 Lite 4G ?

D’après les caractéristiques techniques provenant d’Italie, le Xiaomi Mi 11 Lite 4G sera propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, comme le Poco X3. De son côté, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G serait le premier smartphone à être équipé par une puce SM7350, que l’on connait pour l’instant sous le nom de Snapdragon 775G. On attend du processeur des gains de performances considérables par rapport au Snapdragon 765G du Mi 10 Lite.

Le Xiaomi Mi 11 Lite utilisera un écran poinçonné OLED 10 bit de 6,55 pouces, qui promet d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Celui-ci serait compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. C’est moins que le Redmi Note 10 Pro ou le Poco X3 Pro qui sera présenté le 22 mars, mais leurs écrans ne proposent pas la profondeur de couleurs 10-bit.

Enfin, on sait que le smartphone proposera une configuration avec 3 capteurs, dont un principal de 64 MP. On imagine qu’il s’agira de l’IMX686, et que celui-ci sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 MP et du même capteur macro que le Mi 11 de 5 MP.

Les Xiaomi Mi 11 Lite 4G et 5G devraient bientôt être présentés par Xiaomi. On sait que leur sortie est imminente, puisque le Mi 11 Lite 5G est déjà apparu sur un listing de la Google Play Console, qui recense les smartphones compatibles avec ses services. Il n’est pas impossible que Xiaomi en profite pour dévoiler ses Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra au même moment.

Source : xiaomiui