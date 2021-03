Xiaomi Mi 11 Ultra : le smartphone a été certifié, sa sortie en France se confirme

L’année dernière, le Xiaomi n’avait pas proposé son Mi 10 Ultra à l’international. Cela avait déçu de nombreux fans à travers le monde.

Xiaomi Mi 11 Ultra – Crédit : Tech Buff PH

Le leaker Mukul Sharma a révélé que le Xiaomi Mi 11 Ultra avait obtenu plusieurs certifications, dont une certification européenne. En effet, le smartphone haut de gamme a été listé chez l’organisme TUV Rheinland, basé en Allemagne.

Le Mi 11 Ultra a également été certifié par d’autres organismes comme la TENAA, Indonesian Telecom, TKDN et le BIS. On connait le Mi 11 Ultra sous son nom de code, M2102K1G. Celui-ci était inscrit au dos du smartphone qui avait fuité dans une vidéo d’un youtubeur philippin. Il s’agissait alors d’un premier indice qui laissait penser que le smartphone allait bien être commercialisé en dehors de la Chine.

Que sait-on du Xiaomi Mi 11 Ultra ?

Le Xiaomi Mi 11 Ultra aura beaucoup de caractéristiques communes avec le Xiaomi Mi 11. On sait qu’il sera propulsé par le Snapdragon 888, et utilisera le même écran AMOLED E4 6,81 pouces WQHD+ 120 Hz que le Mi 11. Celui-ci sera alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh. De plus, celle-ci sera compatible avec une recharge rapide filaire 67W, un record en France pour un smartphone Xiaomi. Le smartphone devrait également être certifié IP68 pour la résistance à l’eau, et proposera des haut-parleurs plus puissants que le Xiaomi Mi 11.

On retrouvera à l’arrière du Xiaomi Mi 11 Ultra un énorme capteur principal de 50 MP, probablement le nouveau ISOCELL GN2 de Samsung. Celui-ci aura l’avantage de proposer de bien meilleures photos en basse luminosité que ses concurrents. En effet, grâce sa grande taille de 1/1.12 pouce et ses photosites de 1,4 micron, il devrait être capable de capter beaucoup de lumière. Il sera épaulé par un capteur ultra grand-angle et un périscope, qui permettra un zoom maximal 120X. Le Xiaomi Mi 11 Ultra aura également un second écran LCD au dos, qui fera office de retour vidéo.

Avec de telles caractéristiques techniques, il semble que le smartphone ne fasse aucune concession, y compris sur ses dimensions. À cause de sa batterie plus importante, ses gros capteurs photo et son second écran, le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait être significativement plus épais et lourd que le Xiaomi Mi 11. Il se peut que nous ayons à attendre quelques semaines après sa sortie en Chine avant de le voir arriver chez nous.

Source : Mukul Sharma