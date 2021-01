Xiaomi Mi 11 Pro : le smartphone disposera d’une puissante recharge sans fil 67W, un record

Alors que nous attendons toujours la version internationale du Xiaomi Mi 11, son grand-frère, le Xiaomi Mi 11 Pro, devrait arriver en Chine le mois prochain. Aujourd’hui, nous en savons davantage sur la puissance de la recharge sans fil, qui sera la plus performante du marché.

En effet, selon le célèbre leaker Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 11 Pro pourra se vanter de posséder la recharge sans fil la plus rapide, puisque celle-ci atteindra 67 W.

Charge sans fil 80W – Crédit : Xiaomi

À un mois de sa présentation, plusieurs aspects du Xiaomi Mi 11 Pro restent encore inconnus. Nous savons néanmoins que le smartphone haut de gamme disposera d’un puissant zoom 120X, comme le Xiaomi Mi 10 Ultra l’année dernière. De plus, l’écran devrait être identique à celui du Mi 11, qui a été présenté fin décembre.

Xiaomi Mi 11 Pro : une recharge sans fil en seulement une demi-heure

Digital Chat Station note que le Xiaomi Mi 11 Pro disposera d’un total de 200 W, si on additionne la charge filaire, la charge sans fil et la charge inversée. On sait que le Xiaomi Mi 11 Pro disposera de la même recharge filaire que le Mi 10 Ultra, c’est-à-dire 120 W. La recharge sans fil serait, elle, de 67 W. Enfin, la recharge inversée devrait être d’environ 13 W.

Il semble donc que Xiaomi n’a toujours pas décidé d’inclure la puissante recharge sans fil 80 W qu’il avait présentée fin 2020. Celle-ci permettait de recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 19 minutes. Avec 67 W, on peut s’attendre à ce que le Mi 11 Pro puisse se recharger en une demi-heure environ.

XDA Developers, qui avait été le premier à trouver des preuves de l’existence du Xiaomi Mi 11 Pro dans le code source de MIUI a corroboré ces informations. En effet, un membre de la communauté XDA a bien trouvé une ligne de code « keyguard_wireless_strong_charge_67w » dans la dernière version de la surcouche MIUI 12.5. Cette surcouche devrait révolutionner l’expérience utilisateur sur les smartphones Xiaomi, puisque le constructeur chinois n’a pas arrêté de la comparer à iOS d’Apple.

Digital Chat Station a également mentionné que le Xiaomi Mi 11 Pro disposerait d’un capteur principal 50 MP, le Samsung ISOCELL GN2, dont les performances excèderaient celles de l’OV48C du Xiaomi Mi 10 Ultra. Ce dernier avait permis à Xiaomi de se positionner dans le TOP 3 dans le classement photo de DXOMARK, juste derrière Huawei. Avec un tel capteur, on s’attend alors à ce que le Mi 11 Pro fasse bien mieux que son prédécesseur. Il faudra attendre encore quelque temps avant de pouvoir découvrir le smartphone haut de gamme de Xiaomi, puisque celui-ci n’est pas attendu avant le Nouvel An chinois.

Source : Digital Chat Station