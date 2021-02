Xiaomi Mi 11 Ultra : une vidéo dévoile entièrement le smartphone et son second écran LCD à l’arrière !

Le Xiaomi Mi 11 Ultra n’a pas volé son nom, puisqu’en voyant son écran LCD à côté des capteurs photo et son module photo proéminent, il semble vraiment s’agir d’un smartphone « Ultra ».

Xiaomi Mi 11 Ultra écran LCD au dos – Crédit : Tech Buff PH

Il est assez rare de voir un youtubeur dévoiler un smartphone avant sa sortie. Récemment, nous avions pu voir le célèbre youtubeur Dave2D présenter des photos du OnePlus 9 Pro qui montraient un partenariat avec Hasselblad, mais il ne possédait pas le téléphone.

Contrairement à lui, Phone Buff PH a bien reçu le smartphone, et entend bien tout partager avec sa communauté en avant-première. Sa vidéo n’est restée en ligne que quelques minutes. Néanmoins, c’était bien assez pour qu’elle soit téléchargée et que des images fuitent sur la toile.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait être présenté à la fin du mois de février en Chine. Si un youtubeur philippin possède déjà le smartphone, cela laisse présager un lancement à l’international. Le Xiaomi Mi 10 Ultra l’année dernière n’avait pas été lancé en dehors de Chine. Il faudra encore attendre de nombreuses semaines avant de le voir arriver en France.

Xiaomi Mi 11 Ultra : zoom 120X, 5000 mAh et un second écran LCD

Le Xiaomi Mi 11 Ultra utilise le même écran que le Xiaomi Mi 11. On retrouve alors à l’avant un écran OLED incurvé QHD+ 120 Hz poinçonné en haut à gauche. Cependant, c’est à l’arrière que les deux smartphones sont différents.

L’énorme module photo ne laissera personne indifférent, puisqu’il ressort beaucoup du téléphone. De plus, il occupe toute la largeur du smartphone, comme celui du OnePlus 8T Cyberpunk Edition avant lui. Le Xiaomi Mi 11 Ultra utilise un capteur principal de 50 MP, probablement le nouveau GN2 de Samsung. Celui-ci est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 48 MP, ainsi qu’un capteur périscope de 48 MP permettant un puissant zoom 120X.

Xiaomi Mi 11 Ultra module photo – Crédit : Tech Buff PH

En plus des capteurs photo très haut de gamme qui devraient permettre au Xiaomi Mi 11 Ultra de se hisser tout en haut du classement photo de DXOMARK, la prise en main dévoile un second écran LCD au dos. Celui-ci affichera exactement ce qui se trouve sur votre écran principal. Il sera donc très facile de prendre des selfies ou des vidéos avec les objectifs à l’arrière. Tout comme la nouvelle GoPro Hero 9, ce second écran pourrait séduire beaucoup de vloggers.

Sur la tranche supérieure, on retrouve à nouveau le second haut-parleur conçu en partenariat avec Harman Kardon. Grâce à l’épaisseur du smartphone, il se pourrait que celui-ci dispose d’une cavité plus importante, permettant ainsi un volume sonore plus élevé. On peut également noter que le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau, une première chez Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 Ultra haut-parleur – Crédit : Tech Buff PH

Enfin, on sait que le Xiaomi Mi 11 Ultra sera propulsé par le dernier Snapdragon 888 de Qualcomm. De plus, il sera alimenté tout comme le Xiaomi Mi 11 Pro par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 67W ainsi qu’avec une puissante recharge sans fil 67W, un record. Le smartphone est aussi compatible avec la recharge inversée 10W pour recharger vos autres appareils.

Source : Tech Buff PH