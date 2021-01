Xiaomi Mi 11 Pro : une batterie de 5000 mAh est prévue, c’est bien plus que le Mi 11

Xiaomi pourrait fortement augmenter l’autonomie du Mi 11 Pro par rapport à son petit-frère le Mi 11, grâce à une batterie beaucoup plus conséquente. En effet, selon Digital Chat Station, le Mi 11 Pro sera alimenté par une batterie d’environ 5000 mAh, contre 4600 mAh sur le Mi 11.

En plus d’avoir une grosse capacité, la batterie du Xiaomi Mi 11 Pro pourrait se recharger très rapidement, grâce à la recharge sans fil la plus puissante du marché.

Possible design du Xiaomi Mi 11 Pro, qui n’a pas encore été confirmé – Crédit : Weibo

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Mi 11 Pro se précisent de plus en plus à mesure que l’on s’approche de sa date de présentation. Il n’avait pas été dévoilé en Chine en même temps que le Mi 11, mais nous savons qu’il existe grâce au code source de MIUI.

Xiaomi Mi 11 Pro : une grosse batterie et une recharge sans fil ultra rapide

Selon Digital Chat Station, le dernier prototype du Xiaomi Mi 11 Pro serait équipé d’une batterie de 5000 mAh, contre 4700 mAh sur le prototype précédent. Lorsque que le leaker avait évoqué que le Mi 11 Pro disposerait d’un puissant zoom 120X, il avait déjà laissé entendre que la batterie serait comprise entre 4700 mAh et 5000 mAh, et c’est finalement la dernière option qui a été retenue.

Son principal concurrent, le Galaxy S21 Ultra, est également équipé d’une batterie de 5000 mAh, mais celle-ci est beaucoup moins performante. En effet, le Galaxy S21 Ultra n’est compatible qu’avec la recharge rapide 25 W, contre 120 W pour le Xiaomi Mi 11 Pro. De plus, ce dernier pourra se vanter de posséder la recharge sans fil la plus rapide, d’une puissance de 67 W, contre seulement 15 W pour le S21 Ultra. Xiaomi disposerait même d’une technologie encore plus puissante, puisque le fabricant chinois a déjà présenté un chargeur sans fil 80W qui remplit une batterie de 4000mAh en seulement 19 minutes.

Une telle puissance de recharge nécessite de couper la batterie en deux parties, ce qui la rend beaucoup plus encombrante dans le téléphone. Il est alors étonnant de voir que Xiaomi a réussi à inclure une batterie aussi grosse dans son Mi 11 Pro. En conséquence, le smartphone haut de gamme devrait être bien plus massif et lourd que le Xiaomi Mi 11, dont le lancement à l’international devrait avoir lieu autour du 8 février prochain.

